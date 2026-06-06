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Украина. Первая лига
06 июня 2026, 10:17 | Обновлено 06 июня 2026, 11:08
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Экс-игрок Динамо распрощался с клубом Первой лиги

После 30 июня на контракте в ФК «Феникс-Мариуполь» останется три футболиста

06 июня 2026, 10:17 | Обновлено 06 июня 2026, 11:08
511
0
Экс-игрок Динамо распрощался с клубом Первой лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Богданов
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Как стало известно Sport.ua, можно точно сказать, что продолжат защищать цвета перволигового ФК «Феникс-Мариуполь» Назар Балаба, Максим Радченко и Роман Ковалюк, контракты у которых действуют после 30 июня.

По имеющейся информации, остальные подопечные Максима Фещука станут свободными агентами, и неизвестно, кому из них предложат пролонгировать соглашение.

Уже попрощался с командой 36-летний полузащитник Андрей Богданов, в текущем сезоне принявший участие в 22 поединках и ставший автором двух забитых мячей. Воспитанник киевского «Динамо», экс-игрок национальной сборной Украины, скорее всего, продолжит выступать на любительском уровне.

Конкретика в кадровых вопросах должна появиться на следующей неделе после встречи Максима Фещука с клубным руководством.

Ранее известный украинский футболист Андрей Ткачук, выступавший за «Феникс-Мариуполь», объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры.

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инсайд чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Феникс-Мариуполь Андрей Богданов Назар Балаба Максим Фещук
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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