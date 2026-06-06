Экс-игрок Динамо распрощался с клубом Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, можно точно сказать, что продолжат защищать цвета перволигового ФК «Феникс-Мариуполь» Назар Балаба, Максим Радченко и Роман Ковалюк, контракты у которых действуют после 30 июня.

По имеющейся информации, остальные подопечные Максима Фещука станут свободными агентами, и неизвестно, кому из них предложат пролонгировать соглашение.

Уже попрощался с командой 36-летний полузащитник Андрей Богданов, в текущем сезоне принявший участие в 22 поединках и ставший автором двух забитых мячей. Воспитанник киевского «Динамо», экс-игрок национальной сборной Украины, скорее всего, продолжит выступать на любительском уровне.

Конкретика в кадровых вопросах должна появиться на следующей неделе после встречи Максима Фещука с клубным руководством.

Ранее известный украинский футболист Андрей Ткачук, выступавший за «Феникс-Мариуполь», объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры.