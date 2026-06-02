ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Карпат и Ворсклы завершил карьеру

Известный украинский футболист Андрей Ткачук, который в сезоне 2025/26 выступал за «Феникс-Мариуполь» из Первой лиги в роле играющего тренера, объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в возрасте 38 лет:

«Пришло время заканчивать с футболом! Спасибо всем, кто поддерживал и критиковал! Вы делали меня сильнее. 268 игр в УПЛ, 17 в Лиге Европы, 32 в Кубке Украины навсегда останутся в моей памяти! Это было классно. Пора двигаться дальше».

За свою карьеру Андрей Ткачук успел поиграть за такие известные украинские клубы, как львовские «Карпаты», киевский «Арсенал», одесский «Черноморец», харьковский «Металлист 1925», а также казахстанские «Акжайик» и «Атырау».