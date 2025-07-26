Экс-игрок Карпат, Ворсклы и Металлиста 1925 станет тренером в Первой лиге

Как стало известно Sport.ua, 37-летний опорник Андрей Ткачук, который недавно присоединился к «Фениксу-Мариуполю», будет заявлен за эту команду не только как игрок. Ткачук также стал ассистентом главного тренера команды Максима Фещука.

Андрей Ткачук — воспитанник «Полесья». На профессиональном уровне он выступал за житомирский клуб, а также «Карпаты», киевский «Арсенал», «Ворсклу», казахстанские «Акжайык» и «Атырау», «Черноморец», «Минай», «Металлист 1925» и «Минай». Провел 268 матчей и забил 9 мячей в УПЛ. Помимо этого, на его счету 17 игр и 1 гол в Лиге Европы.

«Феникс-Мариуполь» на старте нового сезона Первой лиги сыграет в Полтаве с «Ворсклой», за которую Ткачук выступал с 2014 по 2017 год. Встреча пройдет 2 августа, начало — в 14:45.