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Украина. Первая лига
24 июля 2025, 15:50 |
720
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Экс-хавбек Карпат, Ворсклы и Металлиста 1925 стал игроком Феникса

Новичок с именем в составе команды Первой лиги

24 июля 2025, 15:50 |
720
1
Экс-хавбек Карпат, Ворсклы и Металлиста 1925 стал игроком Феникса
ФК Ворскла. Андрей Ткачук

Как стало известно Sport.ua, 37-летний полузащитник Андрей Ткачук, на счету которого 268 матчей и 9 голов в УПЛ, подписал контракт с клубом «Феникс-Мариуполь», который базируется во Львове.

Последней командой Ткачука был аматорский «Горняк» из Новояворовска (9 матчей, 3 гола в чемпионате Львовской области этого года). К слову, «Горняк» в августе дебютирует в розыгрыше Кубка Украины.

На профессиональном уровне воспитанник «Полесья» выступал также за «Карпаты», киевский «Арсенал», «Ворсклу», казахстанские «Акжайык» и «Атырау», «Черноморец», «Минай», «Металлист 1925» и «Минай». Провел 17 матчей и забил 1 мяч в Лиге Европы.

В стартовом туре нового сезона Первой лиги «Феникс-Мариуполь» сыграет на выезде с «Ворсклой». Встреча пройдет 2 августа, начало – в 14:45.

Ранее Sport.ua сообщал имена 12 других летних новичков «Феникса».

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Феникс-Мариуполь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Андрей Ткачук (футболист) трансферы свободный агент инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Artem_Ponomar
хороше підписання, досвідчений гравець який зможе допомогти команді
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