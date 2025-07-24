Экс-хавбек Карпат, Ворсклы и Металлиста 1925 стал игроком Феникса

Как стало известно Sport.ua, 37-летний полузащитник Андрей Ткачук, на счету которого 268 матчей и 9 голов в УПЛ, подписал контракт с клубом «Феникс-Мариуполь», который базируется во Львове.

Последней командой Ткачука был аматорский «Горняк» из Новояворовска (9 матчей, 3 гола в чемпионате Львовской области этого года). К слову, «Горняк» в августе дебютирует в розыгрыше Кубка Украины.

На профессиональном уровне воспитанник «Полесья» выступал также за «Карпаты», киевский «Арсенал», «Ворсклу», казахстанские «Акжайык» и «Атырау», «Черноморец», «Минай», «Металлист 1925» и «Минай». Провел 17 матчей и забил 1 мяч в Лиге Европы.

В стартовом туре нового сезона Первой лиги «Феникс-Мариуполь» сыграет на выезде с «Ворсклой». Встреча пройдет 2 августа, начало – в 14:45.

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