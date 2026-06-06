Молдова – Болгария – 2:2. Как забил Бабогло, защитник Карпат. Видео голов
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5 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Сборная Молдовы в Кишиневе разошлась миром с командой Болгарией (2:2).
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Спасительный гол для хозяев поля на 85-й минуте забил Владислав Бабогло, защитник львовских Карпат.
Сборную Молдовы возглавляет местный специалист Лилиан Попеску.
Товарищеский матч
Кишинев (Молдова), 5 июня 2026
Молдова – Болгария – 2:2
Голы: Виктор Богачук, 60, Владислав Бабогло, 85 – Георги Русев, 23, Марин Петков, 76
Видео голов и обзор матча
События матча
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