Молдова – Болгария – 2:2. Как забил Бабогло, защитник Карпат. Видео голов

Спасительный гол для хозяев поля на 85-й минуте забил Владислав Бабогло, защитник львовских Карпат.

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Сборная Молдовы в Кишиневе разошлась миром с командой Болгарией (2:2).

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