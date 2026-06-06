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Международные товарищеские матчи
Молдова
05.06.2026 20:00 – FT 2 : 2
Болгария
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Чемпионат мира
06 июня 2026, 14:12 | Обновлено 06 июня 2026, 14:21
44
0

Молдова – Болгария – 2:2. Как забил Бабогло, защитник Карпат. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Кишиневе

06 июня 2026, 14:12 | Обновлено 06 июня 2026, 14:21
44
0
Молдова – Болгария – 2:2. Как забил Бабогло, защитник Карпат. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бабогло
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5 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Сборная Молдовы в Кишиневе разошлась миром с командой Болгарией (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Спасительный гол для хозяев поля на 85-й минуте забил Владислав Бабогло, защитник львовских Карпат.

Сборную Молдовы возглавляет местный специалист Лилиан Попеску.

Товарищеский матч

Кишинев (Молдова), 5 июня 2026

Молдова – Болгария – 2:2

Голы: Виктор Богачук, 60, Владислав Бабогло, 85 – Георги Русев, 23, Марин Петков, 76

Видео голов и обзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Бабогло (Молдова).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Марин Петков (Болгария), асcист Patrik-Gabriel Galchev.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Богачук (Молдова), асcист Виктор Стинэ.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Русев (Болгария), асcист Борислав Цонев.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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