Мирон МАРКЕВИЧ: «Нужно делать новую команду. Этот состав свое уже отыграл»

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич остался недоволен уровнем игры, который продемонстрировали команды в стыковых матчах за право играть в элитном дивизионе чемпионата.

«Александрия» не смогла одолеть на домашней арене киевский «Левый Берег» (1:1), а в другом противостоянии миром разошлись «Кудровка» и «Агробизнес» из Волочиска (0:0).

– Если «Агробизнес» и «Левый Берег» пройдут своих оппонентов в ответных матчах, смогут ли они повысить уровень конкуренции в Премьер-лиге?

– Все будет таким же. Ничего существенно не изменится. Где вы сейчас возьмете сильных футболистов под Премьер-лигу, если говорить откровенно? Это просто менять шило на мыло, даже не знаю... Печально вообще от осознания того, какой уровень футбола у нас сейчас.

– То есть вы сейчас не станете прогнозировать, какие именно команды выйдут победителями в стыковых матчах?

– Это невозможно спрогнозировать. «Левый Берег», кажется, больше хочет играть в элитном дивизионе, где-то они выглядят более заряженными на борьбу. Однако если они будут играть так, как играла «Александрия» во втором тайме, то шансов у них нет.

Возможно, Шаран как-то встряхнет свою команду, однако у меня создается впечатление, что они уже сидят на чемоданах. Там нужна серьезная перестройка, нужно создавать новую команду. Этот состав свое уже отыграл, если это можно назвать игрой, – уверен Маркевич.