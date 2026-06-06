Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец решил попрощаться с тремя игроками после выхода в Премьер-лигу
Украина. Первая лига
06 июня 2026, 10:21 |
824
0

Черноморец решил попрощаться с тремя игроками после выхода в Премьер-лигу

Одесский клуб покинут Юрий Романюк, Александр Скляр и Владислав Кулач

06 июня 2026, 10:21 |
824
0
Черноморец решил попрощаться с тремя игроками после выхода в Премьер-лигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кулач
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Одесский «Черноморец» решил прекратить сотрудничество с тремя футболистами, контракты которых истекают после завершения нынешнего сезона.

Команду покинут защитник Юрий Романюк, полузащитник Александр Скляр и форвард Владислав Кулач, которые не входят в планы главного тренера Романа Григорчука.

Романюк перебрался в одесский клуб в июле 2025 года и провел 20 матчей в сезоне, записав на свой счет пять результативных передач. В активе Скляра – 29 игр, два гола и четыре ассиста.

Кулач, как и вышеперечисленные игроки, также присоединился к команде год назад – в составе «моряков» сыграл 19 матчей, отметился двумя результативными ударами и двумя голевыми передачами.

«Черноморец» набрал 65 баллов, занял второе место в Первой лиге и завоевал путевку в Украинскую Премьер-лигу 2026/27.

По теме:
Ротань озвучил цель Полесья на следующий сезон УПЛ: «Это тяжело»
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Писали, что Агробизнес не хочет в Премьер-лигу»
Эксперт объяснил, чем его удивили первые переходные матчи
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса Владислав Кулач Александр Скляр Юрий Романюк Роман Григорчук свободный агент
Николай Тытюк Источник: Telegram
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский теннисист пояснил, почему Костюк не вышла в финал Ролан Гаррос
Теннис | 05 июня 2026, 13:46 12
Украинский теннисист пояснил, почему Костюк не вышла в финал Ролан Гаррос
Украинский теннисист пояснил, почему Костюк не вышла в финал Ролан Гаррос

Виталий Сачко считает, что украинка могла просто устать

В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
Футбол | 06 июня 2026, 09:36 6
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную

Трабзонспор ведет работу над трансфером Цыганкова

ПСЖ определился с будущим Забарного и Маркиньоса после триумфа в ЛЧ
Футбол | 06.06.2026, 11:27
ПСЖ определился с будущим Забарного и Маркиньоса после триумфа в ЛЧ
ПСЖ определился с будущим Забарного и Маркиньоса после триумфа в ЛЧ
Шахтер нацелился на бразильца, который нужен клубам из Англии и Италии
Футбол | 06.06.2026, 09:41
Шахтер нацелился на бразильца, который нужен клубам из Англии и Италии
Шахтер нацелился на бразильца, который нужен клубам из Англии и Италии
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Футбол | 06.06.2026, 07:27
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
04.06.2026, 17:25 205
Теннис
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
05.06.2026, 07:38 12
Теннис
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
05.06.2026, 06:02
Бокс
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
05.06.2026, 09:16 32
Футбол
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
06.06.2026, 08:00 3
Футбол
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
05.06.2026, 16:27 1
Футбол
УЕФА отстранил клуб от еврокубков за участие в договорных матчах
УЕФА отстранил клуб от еврокубков за участие в договорных матчах
04.06.2026, 08:18 2
Футбол
Соболенко рассердилась после вылета с Ролан Гаррос
Соболенко рассердилась после вылета с Ролан Гаррос
05.06.2026, 06:12 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем