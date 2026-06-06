Черноморец решил попрощаться с тремя игроками после выхода в Премьер-лигу

Одесский «Черноморец» решил прекратить сотрудничество с тремя футболистами, контракты которых истекают после завершения нынешнего сезона.

Команду покинут защитник Юрий Романюк, полузащитник Александр Скляр и форвард Владислав Кулач, которые не входят в планы главного тренера Романа Григорчука.

Романюк перебрался в одесский клуб в июле 2025 года и провел 20 матчей в сезоне, записав на свой счет пять результативных передач. В активе Скляра – 29 игр, два гола и четыре ассиста.

Кулач, как и вышеперечисленные игроки, также присоединился к команде год назад – в составе «моряков» сыграл 19 матчей, отметился двумя результативными ударами и двумя голевыми передачами.

«Черноморец» набрал 65 баллов, занял второе место в Первой лиге и завоевал путевку в Украинскую Премьер-лигу 2026/27.