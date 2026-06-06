ПСЖ определился с будущим Забарного и Маркиньоса после триумфа в ЛЧ

Французский ПСЖ намерен сохранить двух футболистов, которые могут сыграть на позиции правого центрального защитника – Маркиньоса и Илью Забарного.

По информации журналиста Фабриса Хокинса, опытный бразилец полностью доволен своим положением и не собирается покидать парижский клуб, несмотря на слухи о трансфере.

Кроме того, ПСЖ не планирует подписывать новых защитников, если футболист сборной Украины Забарный решит продолжить карьеру во Франции и не будет рассматривать предложения от других команд.

ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов второй раз подряд, одолев в финале лондонский «Арсенал». Парижский клуб не собирается делать резких движений на трансферном рынке и уже определился с игроками, которые останутся в Париже.

В нынешнем сезоне Забарный провел 37 матчей, в которых забил один гол. В активе Маркиньоса – 32 игры и две результативные передачи.