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Франция
06 июня 2026, 11:27 | Обновлено 06 июня 2026, 12:00
3267
0

ПСЖ определился с будущим Забарного и Маркиньоса после триумфа в ЛЧ

Парижский клуб не будет подписывать защитников, если украинец и бразилец останутся в Париже

06 июня 2026, 11:27 | Обновлено 06 июня 2026, 12:00
3267
0
ПСЖ определился с будущим Забарного и Маркиньоса после триумфа в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Французский ПСЖ намерен сохранить двух футболистов, которые могут сыграть на позиции правого центрального защитника – Маркиньоса и Илью Забарного.

По информации журналиста Фабриса Хокинса, опытный бразилец полностью доволен своим положением и не собирается покидать парижский клуб, несмотря на слухи о трансфере.

Кроме того, ПСЖ не планирует подписывать новых защитников, если футболист сборной Украины Забарный решит продолжить карьеру во Франции и не будет рассматривать предложения от других команд.

ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов второй раз подряд, одолев в финале лондонский «Арсенал». Парижский клуб не собирается делать резких движений на трансферном рынке и уже определился с игроками, которые останутся в Париже.

В нынешнем сезоне Забарный провел 37 матчей, в которых забил один гол. В активе Маркиньоса – 32 игры и две результативные передачи.

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Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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