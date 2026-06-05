ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?

Французский ПСЖ составил список из девяти футболистов, которые являются неприкасаемыми и станут основой парижской команды в долгосрочной перспективе.

Триумфатор Лиги чемпионов обозначил, что трансферы некоторых игроков не будут рассматриваться ни при каких обстоятельствах. Это Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Варрен Заир Эмери, Жоау Невеш, Витинья, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле и Дезире Дуэ.

«Президент ПСЖ намерен построить устойчивый проект вокруг этой группы, которых считает одними из самых перспективных в Европе. В Париже будет сделан акцент на создании команды, способной к продолжительному доминированию.

В этом вопросе руководство клуба намерено занять бескомпромиссную позицию – никаких переговоров по этим игрокам, которым суждено представлять будущее клуба, не планируется», – сообщил источник.

В составе парижского клуба выступает защитник сборной Украины Илья Забарный, который по слухам может покинуть чемпионат Франции и присоединиться к английскому «Ливерпулю».