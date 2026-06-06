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  4. Цыганков обратился к руководству клуба, который хочет его купить
Испания
06 июня 2026, 23:54 | Обновлено 06 июня 2026, 23:58
1488
3

Цыганков обратился к руководству клуба, который хочет его купить

Виктор попросил больше времени на принятие решения

06 июня 2026, 23:54 | Обновлено 06 июня 2026, 23:58
1488
3 Comments
Цыганков обратился к руководству клуба, который хочет его купить
Getty Images/Global Images Ukraine. Віктор Цыганков
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Футболист сборной Украины Виктор Цыганков может сменить команду в летнее трансферное окно.

По информации турецкого журналиста Хасана Тунчела, Цыганков попросил у «Трабзонспора» дополнительное время для принятия окончательного решения относительно дальнейшего этапа карьеры.

В то же время руководство «Трабзонспора» не скрывает желания как можно скорее завершить переговорный процесс. В клубе рассчитывают получить ответ от украинца в ближайшее время и закрыть потенциальную сделку до начала предсезонной подготовки.

В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре голевые передачи.

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трансферы Трабзонспор Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 4
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Лишайся в Іспанії, Турція, це дорога вниз
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+2
Ой, це знову дімон? Не подивився...   Ігнор повний
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+1
Та хватить їм українців, забагато буде
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0
Діма,ти долбоеб!!!!!! Баньте!! Але ти кончений!!!
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0
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