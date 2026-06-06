Цыганков обратился к руководству клуба, который хочет его купить
Виктор попросил больше времени на принятие решения
Футболист сборной Украины Виктор Цыганков может сменить команду в летнее трансферное окно.
По информации турецкого журналиста Хасана Тунчела, Цыганков попросил у «Трабзонспора» дополнительное время для принятия окончательного решения относительно дальнейшего этапа карьеры.
В то же время руководство «Трабзонспора» не скрывает желания как можно скорее завершить переговорный процесс. В клубе рассчитывают получить ответ от украинца в ближайшее время и закрыть потенциальную сделку до начала предсезонной подготовки.
В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре голевые передачи.
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