Цыганков обратился к руководству клуба, который хочет его купить

Футболист сборной Украины Виктор Цыганков может сменить команду в летнее трансферное окно.

По информации турецкого журналиста Хасана Тунчела, Цыганков попросил у «Трабзонспора» дополнительное время для принятия окончательного решения относительно дальнейшего этапа карьеры.

В то же время руководство «Трабзонспора» не скрывает желания как можно скорее завершить переговорный процесс. В клубе рассчитывают получить ответ от украинца в ближайшее время и закрыть потенциальную сделку до начала предсезонной подготовки.

В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре голевые передачи.