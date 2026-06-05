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  4. Роналду сказал: «У этого форварда ничего не получится в МЮ» – Далот
Англия
05 июня 2026, 22:31 |
618
0

Роналду сказал: «У этого форварда ничего не получится в МЮ» – Далот

Диогу Далот в восторге от проницательности Криштиану Роналду

05 июня 2026, 22:31 |
618
0
Роналду сказал: «У этого форварда ничего не получится в МЮ» – Далот
Getty Images/Global Images Ukraine
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Защитник Диогу Далот утверждает, что бывший одноклубник по «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду однажды сказал ему, что некая неназванная звезда «МЮ» «не добьётся успеха» в клубе, потому что ему не хватает «огня» в игре.

«В том сезоне с Криштиану я действительно начал расти как игрок и как личность. Я сбился со счёта, сколько раз он угадал правильно, потому что он так хорошо знает, что нужно, чтобы достичь вершины. Если кто-то пропускал подход в спортзале, он это замечал», – заявил Далот.

«У нас был нападающий, который отлично проявил себя в первом сезоне, но Криштиану сказал: «У него здесь ничего не получится».

«Я сказал: «Криш, он сегодня забил два гола!»

Он ответил: «Да, но у него не хватило энергии, чтобы забить третий».

Далот не упоминает игрока напрямую, и пока неясно, кто это мог быть. Единственной звездой «Юнайтед», забившей два гола в матче в первом сезоне Роналду после возвращения был Бруну Фернандеш, который оформил хет-трик в ворота «Лидса» в первый день сезона 2021/22 и два гола в ворота «Астон Виллы» в январе следующего года. Далот также не был в «Юнайтед» во время первых сезонов Антони Марсьяля и Маркуса Рэшфорда. Вероятно, португальский защитник что-то неправильно помнит и путает хронологию событий, так как другой вариант – Мейсон Гринвуд, ни разу не забивал дважды за «Юнайтед» при Роналду и Далоте.

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Диогу Далот Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Бруну Фернандеш Антони Марсьяль Маркус Рэшфорд Мейсон Гринвуд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Daily Mail
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