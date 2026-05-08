ФОТО. Игрок МЮ включает музыку, которую никто не любит

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот любит включать в раздевалке перед матчами бразильскую музыку – пагоде и фанк. Однако, по словам Каземиро, далеко не всем это нравится.

«Музыкой всегда управляет Диогу. Иногда мне самому это не очень нравится», – признался бразилец.

На вопрос, нравится ли такая музыка английским игрокам команды, Каземиро ответил: «Нет, нет, нет! Это невозможно».

Сам хавбек предпочитает реггетон, потому что «его любят все».

Ранее Далот рассказывал, что считает себя главным диджеем раздевалки и старается подобрать музыку для каждого. Но признал, что некоторые футболисты все равно слушают свои треки в наушниках.