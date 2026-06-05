Малиновский стал 8-м украинским футболистом в истории Трабзонспора

33-летний полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал игроком турецкого клуба Трабзонспор.

В истории этой команды уже экс-игрок Дженоа станет восьмым украинцем.

Ранее в разное время за клуб из Трабзона выступали Александр Зубков, Арсений Батагов, Даниил Сикан, Юрий Калитвинцев, Виктор Гришко, Юрий Шелепницкий и Сергей Гусев.

Вспомним, сколько матчей сыграли и сколько голов забили украинцы за Трабзонспор во всех турнирах.

Количество матчей, сыгранных украинцами за Трабзонспор во всех турнирах

78 – Виктор Гришко (58 – Суперлига, 10 – Кубок УЕФА, 6 – Кубок Турции, 4 – Кубок обладателей кубков)

57 – Александр Зубков (45 – Суперлига, 11 – Кубок Турции, 1 – Суперкубок Турции)

53 – Арсений Батагов (42 – Суперлига, 10 – Кубок Турции, 1 – Суперкубок Турции)

34 – Даниил Сикан (27 – Суперлига, 7 – Кубок Турции)

33 – Юрий Шелепницкий (24 – Суперлига, 4 – Кубок УЕФА, 3 – Кубок Турции, 2 – Кубок обладателей кубков)

14 – Юрий Калитвинцев (14 – Суперлига)

2 – Сергей Гусев (1 – Суперлига, 1 – Кубок УЕФА)

Голы украинских футболистов за Трабзонспор во всех турнирах