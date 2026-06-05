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Турция
05 июня 2026, 21:39 | Обновлено 05 июня 2026, 22:13
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0

Малиновский стал 8-м украинским футболистом в истории Трабзонспора

Вспомним, кто из украинцев раньше играл и забивал за Трабзонспор

05 июня 2026, 21:39 | Обновлено 05 июня 2026, 22:13
729
0
Малиновский стал 8-м украинским футболистом в истории Трабзонспора
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский
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33-летний полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал игроком турецкого клуба Трабзонспор.

В истории этой команды уже экс-игрок Дженоа станет восьмым украинцем.

Ранее в разное время за клуб из Трабзона выступали Александр Зубков, Арсений Батагов, Даниил Сикан, Юрий Калитвинцев, Виктор Гришко, Юрий Шелепницкий и Сергей Гусев.

Вспомним, сколько матчей сыграли и сколько голов забили украинцы за Трабзонспор во всех турнирах.

Количество матчей, сыгранных украинцами за Трабзонспор во всех турнирах

  • 78 – Виктор Гришко (58 – Суперлига, 10 – Кубок УЕФА, 6 – Кубок Турции, 4 – Кубок обладателей кубков)
  • 57 – Александр Зубков (45 – Суперлига, 11 – Кубок Турции, 1 – Суперкубок Турции)
  • 53 – Арсений Батагов (42 – Суперлига, 10 – Кубок Турции, 1 – Суперкубок Турции)
  • 34 – Даниил Сикан (27 – Суперлига, 7 – Кубок Турции)
  • 33 – Юрий Шелепницкий (24 – Суперлига, 4 – Кубок УЕФА, 3 – Кубок Турции, 2 – Кубок обладателей кубков)
  • 14 – Юрий Калитвинцев (14 – Суперлига)
  • 2 – Сергей Гусев (1 – Суперлига, 1 – Кубок УЕФА)

Голы украинских футболистов за Трабзонспор во всех турнирах

  • 12 – Александр Зубков (10 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)
  • 7 – Даниил Сикан (4 – Суперлига, 3 – Кубок Турции)
  • 3 – Юрий Шелепницкий (2 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)
  • 3 – Арсений Батагов (2 – Кубок Турции, 1 – Суперлига)
  • 1 – Юрий Калитвинцев (1 – Суперлига)
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статистика чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Руслан Малиновский Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан Юрий Калитвинцев Виктор Гришко Юрий Шелепницкий Сергей Гусев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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