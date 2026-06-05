Малиновский стал 8-м украинским футболистом в истории Трабзонспора
Вспомним, кто из украинцев раньше играл и забивал за Трабзонспор
33-летний полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал игроком турецкого клуба Трабзонспор.
В истории этой команды уже экс-игрок Дженоа станет восьмым украинцем.
Ранее в разное время за клуб из Трабзона выступали Александр Зубков, Арсений Батагов, Даниил Сикан, Юрий Калитвинцев, Виктор Гришко, Юрий Шелепницкий и Сергей Гусев.
Вспомним, сколько матчей сыграли и сколько голов забили украинцы за Трабзонспор во всех турнирах.
Количество матчей, сыгранных украинцами за Трабзонспор во всех турнирах
- 78 – Виктор Гришко (58 – Суперлига, 10 – Кубок УЕФА, 6 – Кубок Турции, 4 – Кубок обладателей кубков)
- 57 – Александр Зубков (45 – Суперлига, 11 – Кубок Турции, 1 – Суперкубок Турции)
- 53 – Арсений Батагов (42 – Суперлига, 10 – Кубок Турции, 1 – Суперкубок Турции)
- 34 – Даниил Сикан (27 – Суперлига, 7 – Кубок Турции)
- 33 – Юрий Шелепницкий (24 – Суперлига, 4 – Кубок УЕФА, 3 – Кубок Турции, 2 – Кубок обладателей кубков)
- 14 – Юрий Калитвинцев (14 – Суперлига)
- 2 – Сергей Гусев (1 – Суперлига, 1 – Кубок УЕФА)
Голы украинских футболистов за Трабзонспор во всех турнирах
- 12 – Александр Зубков (10 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)
- 7 – Даниил Сикан (4 – Суперлига, 3 – Кубок Турции)
- 3 – Юрий Шелепницкий (2 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)
- 3 – Арсений Батагов (2 – Кубок Турции, 1 – Суперлига)
- 1 – Юрий Калитвинцев (1 – Суперлига)
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