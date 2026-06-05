Молодой суперталант Баварии рискует пропустить чемпионат мира

Молодой полузащитник «Баварии» Леннарт Карль попал в заявку сборной Германии на чемпионат мира, но рискует пропустить турнир. 18-летний игрок получил травму на сегодняшней тренировке, сообщил главный тренер «бундестим» Юлиан Нагельсманн.

«Ситуация выглядит неблагоприятной. Он отправился в больницу, где ему сделают обследование. Нам нужно дождаться результатов диагностики и посмотреть, сможет ли он сыграть на чемпионате мира или нам придётся делать замену», – сказал Нагельсманн.

Оцениваемый в 60 млн евро Карль провел 40 матчей в сезоне за «Баварию», в которых забил девять мячей и оформил восемь ассистов.