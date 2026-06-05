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  4. Молодой суперталант Баварии рискует пропустить чемпионат мира
Чемпионат мира
05 июня 2026, 21:19 |
338
0

Молодой суперталант Баварии рискует пропустить чемпионат мира

Леннарт Карль получил травму на сегодняшней тренировке

05 июня 2026, 21:19 |
338
0
Молодой суперталант Баварии рискует пропустить чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Леннарт Карль
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Молодой полузащитник «Баварии» Леннарт Карль попал в заявку сборной Германии на чемпионат мира, но рискует пропустить турнир. 18-летний игрок получил травму на сегодняшней тренировке, сообщил главный тренер «бундестим» Юлиан Нагельсманн.

«Ситуация выглядит неблагоприятной. Он отправился в больницу, где ему сделают обследование. Нам нужно дождаться результатов диагностики и посмотреть, сможет ли он сыграть на чемпионате мира или нам придётся делать замену», – сказал Нагельсманн.

Оцениваемый в 60 млн евро Карль провел 40 матчей в сезоне за «Баварию», в которых забил девять мячей и оформил восемь ассистов.

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Леннарт Карль сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу Бавария Юлиан Нагельсманн
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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