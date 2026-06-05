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  4. Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Италия пробила дно»
Чемпионат мира
05 июня 2026, 19:39 |
279
0

Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Италия пробила дно»

Джорджо Кьеллини поделился мнением о состоянии итальянского футбола

05 июня 2026, 19:39 |
279
0
Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Италия пробила дно»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Один из лучших защитников сборной Италии Джорджо Кьеллини откровенно оценил кризис в футболе на Апеннинском полуострове после третьего подряд отсутствия на чемпионате мира, заявив, что страна достигла самой низкой точки.

«Мы не можем делать вид, что ничего не произошло, отсутствие на трех чемпионатах мира подряд очень трудно принять», – сказал Кьеллини.

«Первые два провала я пережил лично, и это раны, которые я до сих пор ношу в себе. Необходимо глубокое осмысление, чтобы восстановить утраченную со временем идентичность, даже если не все следует считать негативным. Мы пробили дно, и надеемся, что нам не придется опускаться ниже», – добавил Кьеллини.

На чемпионат мира 2026 года итальянцы не попали, пропустив вперед Норвегию в отборочном турнире, а в плей-офф уступили Боснии и Герцеговине.

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Джорджо Кьеллини
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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