ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус назначил нового директора по футбольным операциям

«Ювентус» сообщил на официальном сайте о назначении Фредерика Массары на должность директора по футбольным операциям клуба.

На новой должности он будет напрямую подчиняться генеральному директору Джованни Карневали с целью усиления организационной структуры мужского футбольного подразделения.

Фредерик будет отвечать за управление и развитие мужского футбольного направления, помогать определять и реализовывать спортивную стратегию и проекты клуба в тесном сотрудничестве со спортивным директором «Ювентуса» Марко Оттолини.

На протяжении своей карьеры Фредерик работал в ряде итальянских клубов и французском «Ренне», а предыдущим местом работы 57-летнего специалиста была «Рома», где он занимал должность спортивного директора.

Отныне Джорджо Кьеллини будет работать на абсолютно новой должности директора по клубным делам, которая должна усилить способность «Ювентуса» взаимодействовать, выстраивать отношения и представлять свои интересы перед ключевыми институтами, стратегическими партнерами и спортивными организациями как в Италии, так и во всем мире.

«Я убежден, что мы строим прочную, компетентную и сплоченную структуру, способную поддерживать наши амбиции как сейчас, так и в будущем», – подчеркнул генеральный директор и генеральный менеджер «Ювентуса» Джованни Карневали.

В прошлом сезоне туринцы заняли шестое место в турнирной таблице Серии А и не попали в Лигу чемпионов, после чего пошли на кардинальные изменения в менеджменте клуба.