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  4. «Другой уровень зарплаты». В Ювентусе подтвердили уход звезды
Италия
03 июня 2026, 22:46 | Обновлено 03 июня 2026, 22:47
929
0

«Другой уровень зарплаты». В Ювентусе подтвердили уход звезды

Джорджо Кьеллини сожалеет о ситуации с Душаном Влаховичем

03 июня 2026, 22:46 | Обновлено 03 июня 2026, 22:47
929
0
«Другой уровень зарплаты». В Ювентусе подтвердили уход звезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович
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Руководитель отдела международных отношений и скаутинга туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подтвердил слухи об уходе сербского нападающего Душана Влаховича:

«Мне очень жаль. До последнего он был предан «Ювентусу». Он серьезный человек. При таких цифрах Влахович не останется в Италии, но это вполне естественно, что он ищет другой уровень зарплаты».

В сезоне 2025/26 Душан Влахович провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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Джорджо Кьеллини Ювентус трансферы трансферы Серии A Душан Влахович свободный агент
Дмитрий Вус Источник: Джанлука Ди Марцио
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