«Другой уровень зарплаты». В Ювентусе подтвердили уход звезды

Руководитель отдела международных отношений и скаутинга туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подтвердил слухи об уходе сербского нападающего Душана Влаховича:

«Мне очень жаль. До последнего он был предан «Ювентусу». Он серьезный человек. При таких цифрах Влахович не останется в Италии, но это вполне естественно, что он ищет другой уровень зарплаты».

В сезоне 2025/26 Душан Влахович провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.