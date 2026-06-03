«Другой уровень зарплаты». В Ювентусе подтвердили уход звезды
Джорджо Кьеллини сожалеет о ситуации с Душаном Влаховичем
Руководитель отдела международных отношений и скаутинга туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подтвердил слухи об уходе сербского нападающего Душана Влаховича:
«Мне очень жаль. До последнего он был предан «Ювентусу». Он серьезный человек. При таких цифрах Влахович не останется в Италии, но это вполне естественно, что он ищет другой уровень зарплаты».
В сезоне 2025/26 Душан Влахович провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
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