КЬЕЛЛИНИ: «Есть разочарование и грусть, но также гордость за проделанное»

Директор по футбольной стратегии «Ювентуса» Джорджо Кьеллини вместо Лучано Спаллетти прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов в овертайме домашнего матча с «Галатасараем» (3:2 и 5:7 по сумме двух матчей).

«Мы выходим с осознанием пути, который не должен быть разрушен из-за одной-двух неудачных игр. Мы заслуживали успеха даже в ситуации 10 против 11, но это должно стать толчком, чтобы достойно завершить чемпионат. Есть разочарование и грусть, но также гордость за проделанное.

Матч с «Ромой»? Это ключевой момент, осталось 12 матчей, и очевидно, что будет тяжелая игра, а также усталость. Но потребуется осознание наших сил и желание бороться до конца за максимум возможных целей. А в мае посмотрим.

Почему не пришел Спаллетти? Тренер, как и все, измотан. В конце концов, я считаю правильным, что в определенные моменты говорит и клуб. Ребята отдали все, тренер был с ними. Как я говорил последние недели, никаких сомнений относительно будущего Спаллетти в «Ювентусе» никогда не было. Теперь, к сожалению, у нас будет несколько свободных недель, чтобы сесть, обсудить будущие планы и формализовать все в надлежащее время.

Проблемы в атаке? Не забываем об отсутствии Влаховича, который должен вернуться после матча с «Ромой», и это тоже добавит команде сил на финиш. Потом мы найдем способ понять его будущее, но он – серьезный профессионал и носит эти цвета в сердце. Посмотрим в надлежащее время, будут ли условия для дальнейшего сотрудничества».