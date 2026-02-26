Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
26 февраля 2026, 11:40 | Обновлено 26 февраля 2026, 11:59
ПАЛЛАДИНО о камбэке Аталанты: «Это вечер, который останется в истории»

Тренер «Аталанты» пообщался со СМИ после победы над «Боруссией»

ПАЛЛАДИНО о камбэке Аталанты: «Это вечер, который останется в истории»
Раффаэле Палладино

Главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино подвел итоги победного матча против «Боруссии» Дортмунд (4:1) в 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором его команда сумела отыграть два мяча после поражения в Дортмунде (0:2).

– Один из лучших вечеров последних лет?

– Это вечер, который останется в истории. Хочу поблагодарить всех своих футболистов, которые поддерживали друг друга, а также мой штаб и клуб, которые всегда рядом. Отдельная огромная благодарность 23 тысячам болельщиков, ведь сегодня стадион был фантастическим: город заслуживает этого.

– Можно ли сказать, что эта команда «держится на Палладино»?

– Сегодня было сложно отыграться. Мы должны были быть внимательными к их забеганиям в глубину, и я думаю, что мы провели великолепный матч, сделав выводы из ошибок первой игры. Мы должны были бить по их слабым местам и выигрывать все единоборства. Я увидел по-настоящему смелую команду: они заслуживают этих эмоций.

– Какой лучший урок дал Марио Пашалич в этом сезоне?

– Умение ждать. У него был непростой сезон из-за смерти отца, но он всегда был готов: он – большой человек. У меня есть группа невероятных ребят, особенно с человеческой точки зрения. Хочу также вспомнить Самарджича и Крстовича, которые провели отличный матч, как и вся команда. Они подарили мне одну из самых прекрасных ночей с тех пор, как я здесь.

– Хороший сигнал для итальянского футбола?

– Нужно ценить итальянский футбол и то, что сейчас делается. Мы доказали, что являемся сильной командой.

– Что думаете о команде с таким миксом молодежи и опытных игроков?

– У меня фантастический коллектив, а клуб собрал конкурентоспособную команду как летом, так и в январе, пригласив игроков, готовых ко всему. Ребята заслуживают этот вечер, и мы проявили смелость, играя один в один. Наша игра была идеальной.

– Что думаете о пенальти и VAR?

– Во время пенальти у меня чуть не случился инфаркт (смеется), но я был уверен, что Самарджич забьет. Сегодня мы совершили большой подвиг, но мечты существуют для того, чтобы сбываться. Что касается VAR – не знаю, но хочу сказать, что в Италии этим инструментом пользуются слишком часто: VAR нужно применять так, как это было в начале. Игру слишком часто останавливают, и я не понимаю зачем.

– Стоит ли оставаться приземленными?

– Конечно. Нужно сразу все обнулить и вернуться с холодной головой. «Аталанта» должна продолжать чемпионат в полной готовности и с нужным настроем.

– Как вы подготовились к этому матчу с учетом игры Хина?

– Когда много единоборств, нужно много работать. Исак сегодня был идеальным: я выбрал его из-за его характеристик, а не потому, что Джимшити допустил ошибки в первой игре. Это заслуга всей команды. Хочу вспомнить Скамакку, который проделал огромную работу, как и Де Рон. Ребята были идеальными.

Раффаэле Палладино Аталанта Боруссия Дортмунд Лига чемпионов пресс-конференция
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
