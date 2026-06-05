СКАЛОНИ: «Не принимаю никаких решений, не посоветовавшись с Месси»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони даст главной звезде команды Лионелю Месси столько игрового времени, сколько он захочет.

«Никому не нравится, когда его меняют, включая Месси. Я не принимаю никаких решений, не посоветовавшись с Месси», – заявил наставник. «Бессмысленно говорить, что я главный. Мы всегда обсуждаем все принимаемые нами решения с Месси. Я спрашиваю его, что он думает, как у него дела, и мы пытаемся прийти к соглашению».

«Я думаю, так и должно быть, потому что, даже несмотря на трудности на поле, он вносит огромный вклад. Лучше, чтобы он был на поле, он способен создавать и генерировать очень многое», – заявил Скалони.

Этот чемпионат мира будет последним для Месси, а также Криштиану Роналду и Неймара.