СКАЛОНИ: «Не принимаю никаких решений, не посоветовавшись с Месси»
Лионель Скалони предоставит Лионелю Месси право самому решать, когда уходить с поля
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони даст главной звезде команды Лионелю Месси столько игрового времени, сколько он захочет.
«Никому не нравится, когда его меняют, включая Месси. Я не принимаю никаких решений, не посоветовавшись с Месси», – заявил наставник. «Бессмысленно говорить, что я главный. Мы всегда обсуждаем все принимаемые нами решения с Месси. Я спрашиваю его, что он думает, как у него дела, и мы пытаемся прийти к соглашению».
«Я думаю, так и должно быть, потому что, даже несмотря на трудности на поле, он вносит огромный вклад. Лучше, чтобы он был на поле, он способен создавать и генерировать очень многое», – заявил Скалони.
Этот чемпионат мира будет последним для Месси, а также Криштиану Роналду и Неймара.
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