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  4. СКАЛОНИ: «Не принимаю никаких решений, не посоветовавшись с Месси»
Чемпионат мира
05 июня 2026, 19:24 |
293
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СКАЛОНИ: «Не принимаю никаких решений, не посоветовавшись с Месси»

Лионель Скалони предоставит Лионелю Месси право самому решать, когда уходить с поля

05 июня 2026, 19:24 |
293
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СКАЛОНИ: «Не принимаю никаких решений, не посоветовавшись с Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони и Лионель Месси
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони даст главной звезде команды Лионелю Месси столько игрового времени, сколько он захочет.

«Никому не нравится, когда его меняют, включая Месси. Я не принимаю никаких решений, не посоветовавшись с Месси», – заявил наставник. «Бессмысленно говорить, что я главный. Мы всегда обсуждаем все принимаемые нами решения с Месси. Я спрашиваю его, что он думает, как у него дела, и мы пытаемся прийти к соглашению».

«Я думаю, так и должно быть, потому что, даже несмотря на трудности на поле, он вносит огромный вклад. Лучше, чтобы он был на поле, он способен создавать и генерировать очень многое», – заявил Скалони.

Этот чемпионат мира будет последним для Месси, а также Криштиану Роналду и Неймара.

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Лионель Скалони Лионель Месси сборная Аргентины по футболу Криштиану Роналду Неймар
Руслан Полищук Источник: Marca
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Дно пробито... Ч ви д вуєтесь чому ПСЖ з Мбапе і Мессі нічого не могло виграти... 
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