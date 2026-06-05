Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо затребовал трансфер суперзвезды. Реал идет за его подписанием
Испания
05 июня 2026, 15:28 | Обновлено 05 июня 2026, 15:37
96
0

Моуриньо затребовал трансфер суперзвезды. Реал идет за его подписанием

Майкл Олисе из «Баварии» может перебраться в Мадрид

05 июня 2026, 15:28 | Обновлено 05 июня 2026, 15:37
96
0
Моуриньо затребовал трансфер суперзвезды. Реал идет за его подписанием
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Французский вингер «Баварии» Майкл Олисе может продолжить карьеру в «Реале». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, будущий главный тренер команды Жозе Моуриньо затребовал трансфер 23-летнего футболиста. Несмотря на то, что президент клуба Флорентино Перес публично отрицал то, что «сливочные» могут пойти за французом, «Реал» идет за его подписанием.

В прошедшем сезоне на счету Майкла Олисе 52 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 22 забитыми мячами и 31 голевой передачей.

Ранее Флорентино Перес объявил о сумасшедшем трансфере «Реала» за 150 миллионов евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал легенду Ливерпуля
Названа клаусула в контракте Цыганкова. Столько никто не заплатит
ОФИЦИАЛЬНО. Интер приобрел сына легендарного экс-полузащитника клуба
Майкл Олисе трансферы трансферы Ла Лиги Бавария Реал Мадрид Флорентино Перес трансферы Бундеслиги Жозе Моуриньо
Даниил Кирияка Источник: The Telegraph
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Теннис | 05 июня 2026, 07:51 0
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась

Мирре не понравились погодные условия

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ по хоккею
Хоккей | 05 июня 2026, 10:16 21
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ по хоккею
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ по хоккею

Организаторы объявили группы на чемпионат мира

Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Футбол | 05.06.2026, 08:25
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Кудровка – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч плей-офф за УПЛ
Футбол | 05.06.2026, 14:25
Кудровка – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч плей-офф за УПЛ
Кудровка – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч плей-офф за УПЛ
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
Футбол | 05.06.2026, 06:44
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
WBC вынес решение по судейскому скандалу в бою Усик – Рико
WBC вынес решение по судейскому скандалу в бою Усик – Рико
03.06.2026, 22:51 1
Бокс
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
03.06.2026, 16:45 152
Теннис
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
03.06.2026, 22:55
Футбол
Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
03.06.2026, 21:51 2
Футбол
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
04.06.2026, 17:25 204
Теннис
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
03.06.2026, 10:59 20
Футбол
Цыганков получил два предложения. Виктор выбрал себе следующий клуб
Цыганков получил два предложения. Виктор выбрал себе следующий клуб
03.06.2026, 08:40 9
Футбол
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
04.06.2026, 22:35 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем