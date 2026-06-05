Моуриньо затребовал трансфер суперзвезды. Реал идет за его подписанием

Французский вингер «Баварии» Майкл Олисе может продолжить карьеру в «Реале». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, будущий главный тренер команды Жозе Моуриньо затребовал трансфер 23-летнего футболиста. Несмотря на то, что президент клуба Флорентино Перес публично отрицал то, что «сливочные» могут пойти за французом, «Реал» идет за его подписанием.

В прошедшем сезоне на счету Майкла Олисе 52 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 22 забитыми мячами и 31 голевой передачей.

Ранее Флорентино Перес объявил о сумасшедшем трансфере «Реала» за 150 миллионов евро.