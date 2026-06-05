Моуриньо затребовал трансфер суперзвезды. Реал идет за его подписанием
Майкл Олисе из «Баварии» может перебраться в Мадрид
Французский вингер «Баварии» Майкл Олисе может продолжить карьеру в «Реале». Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, будущий главный тренер команды Жозе Моуриньо затребовал трансфер 23-летнего футболиста. Несмотря на то, что президент клуба Флорентино Перес публично отрицал то, что «сливочные» могут пойти за французом, «Реал» идет за его подписанием.
В прошедшем сезоне на счету Майкла Олисе 52 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 22 забитыми мячами и 31 голевой передачей.
Ранее Флорентино Перес объявил о сумасшедшем трансфере «Реала» за 150 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирре не понравились погодные условия
Организаторы объявили группы на чемпионат мира