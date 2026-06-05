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  4. Перес объявил о сумасшедшем трансфере Реала за 150 миллионов евро
Испания
05 июня 2026, 13:21 | Обновлено 05 июня 2026, 13:31
1629
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Перес объявил о сумасшедшем трансфере Реала за 150 миллионов евро

Мадридский клуб сделает историческое подписание

05 июня 2026, 13:21 | Обновлено 05 июня 2026, 13:31
1629
7 Comments
Перес объявил о сумасшедшем трансфере Реала за 150 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес объявил, что королевский клуб готовит рекордный трансфер в своей истории:

«Во вторник я сделаю важное предложение одному из клубов Лиги чемпионов по поводу великолепного футболиста. Это будет самая большая сумма, которую «Реал» когда-либо платил за трансфер. Речь идет примерно о 150 миллионах евро.

Олисе – великолепный футболист, но это не Олисе. Так же как и не Доку. Мы сделаем очень серьезное предложение – не менее 150 миллионов евро. Это игрок атакующего плана или центральной линии. Это не Холанд и не футболист из Премьер-лиги».

Ранее Флорентино Перес назвал имя нового главного тренера «Реала».

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Реал Мадрид Флорентино Перес трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Marca
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Комментарии 7
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А може на Колю Ш ціна нарешті впала
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+3
Хвича
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+1
Витинью Энрике не отдаст, а Невеша может, про него Перец говорил, что это игрок следующего поколения. Вообще странно, что он заявляет про такое, так как трансферы любят тишину, видимо все давно решено.
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+1
мабуть це про молодого форварда,
який "вистрелив" в іграх після зими,
а саме ПОНОМАРЕНКО.  ))
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+1
ПСЖ не така і бідна команда. Не впевнений, що вони захочуть віддавати лише за 150 млн Жао Невеса. От якщо 250, то подумають.
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+1
Судаков Ти Чи що? Моуринью с собой забере
Ответить
+1
Заради посади розкидаються грошима, як і скрізь на виборах, а чи потрібен той гравець, чи ні - а кому воно треба. Ще тренера немає, який має обирати, а тут вже за нього все вирішили Тому і не дивують такі результати
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0
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