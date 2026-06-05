Перес объявил о сумасшедшем трансфере Реала за 150 миллионов евро

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес объявил, что королевский клуб готовит рекордный трансфер в своей истории:

«Во вторник я сделаю важное предложение одному из клубов Лиги чемпионов по поводу великолепного футболиста. Это будет самая большая сумма, которую «Реал» когда-либо платил за трансфер. Речь идет примерно о 150 миллионах евро.

Олисе – великолепный футболист, но это не Олисе. Так же как и не Доку. Мы сделаем очень серьезное предложение – не менее 150 миллионов евро. Это игрок атакующего плана или центральной линии. Это не Холанд и не футболист из Премьер-лиги».

Ранее Флорентино Перес назвал имя нового главного тренера «Реала».