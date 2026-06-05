Нападающий Кудровки: «Все в команде сейчас объединены общей идеей»

Форвард «Кудровки» Артем Легостаев рассказал о настроении в команде перед переходными матчами за право играть в УПЛ с «Агробизнесом».

– «Кудровка», как и год назад, будет играть стыки за право выступать в УПЛ. По ощущениям это две разные ситуации, которые переживает команда?

– Если год назад это было неожиданностью, то сегодня нам нужно избежать тех ошибок, которые допустила «Ворскла». Будем стараться играть в свой футбол и добиться нужного результата.

– Какое настроение сейчас в коллективе?

– Мы очень сконцентрированы на том, чтобы провести два хороших матча. Собрать себя воедино, отдать все, чтобы сохранить место в УПЛ.

– От руководства клуба не идет эмоциональная накачка при подготовке к плей-ауту с «Агробизнесом»?

– Полная поддержка. От президента шел посыл, чтобы мы не страдали, а получали удовольствие от своей игры.

– Удалось отбросить все внешние и внутренние факторы, которые негативно влияли на вас в течение сезона?

– Все в команде сейчас объединены общей идеей остаться в УПЛ. Никто не хочет возвращаться в Первую лигу. Все думают о команде и о своем будущем, если кому-то придется сменить клуб.

За себя могу сказать, что благодаря «Кудровке» я получил шанс проявить себя в УПЛ. Буду биться за эту эмблему, пока есть такая возможность, потому что, как известно, в футболе может случиться все.

Первый матч между «Кудровкой» и «Агробизнесом» состоится в пятницу, 5 июня, и начнется в 18:00, а ответный матч – во вторник, 9 июня, в 18:00.

Ранее сообщалось, где смотреть матч за право выступить в УПЛ «Кудровка» – «Агробизнес».