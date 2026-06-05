5 июня в рамках поединка за право сыграть в Украинской Премьер-лиге 2026/27 встретятся «Кудровка» и «Агробизнес».

Пройдет матч в Ровно на стадионе «Авангард». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

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«Кудровка» провела сезон в УПЛ завершила его на 13-й позиции с 28 набранными очками. Агробизнес же выступал в Первой лиге и закончил ее четвертым, набрав 53 пункта.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

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