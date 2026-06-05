Где смотреть матч за право сыграть в УПЛ Кудровка – Агробизнес
Поединок стартует в 18:00 по киевскому времени
5 июня в рамках поединка за право сыграть в Украинской Премьер-лиге 2026/27 встретятся «Кудровка» и «Агробизнес».
Пройдет матч в Ровно на стадионе «Авангард». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
«Кудровка» провела сезон в УПЛ завершила его на 13-й позиции с 28 набранными очками. Агробизнес же выступал в Первой лиге и закончил ее четвертым, набрав 53 пункта.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1,66 для «Кудровки» и 5,01 для «Агробизнеса». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Решающий матч чемпионата Европы 2026 состоялся в Братиславе
Николай Матвиенко похвалил итальянского тренера