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Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 09:23 | Обновлено 05 июня 2026, 09:27
404
0

Где смотреть матч за право сыграть в УПЛ Кудровка – Агробизнес

Поединок стартует в 18:00 по киевскому времени

05 июня 2026, 09:23 | Обновлено 05 июня 2026, 09:27
404
0
Где смотреть матч за право сыграть в УПЛ Кудровка – Агробизнес
ФК Кудрівка
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5 июня в рамках поединка за право сыграть в Украинской Премьер-лиге 2026/27 встретятся «Кудровка» и «Агробизнес».

Пройдет матч в Ровно на стадионе «Авангард». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

«Кудровка» провела сезон в УПЛ завершила его на 13-й позиции с 28 набранными очками. Агробизнес же выступал в Первой лиге и закончил ее четвертым, набрав 53 пункта.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1,66 для «Кудровки» и 5,01 для «Агробизнеса». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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