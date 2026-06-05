Флорентино Перес назвал причину возвращения в клуб Жозе Моуриньо

Кандидат в президенты мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал, почему хочет вернуть на пост главного тренера команды Жозе Моуриньо.

«Он вернется в «Реал» в следующем сезоне. Мне это нравится, потому что мы его знаем, он придал команде огромную конкурентоспособность. И после его ухода мы выиграли несколько Лиг чемпионов. Теперь он мотивирован снова выиграть Лигу чемпионов», – сказал Перес.

Португальский специалист уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством «сливочные» выиграли Ла Лигу (сезон 2011/12), Кубок (2010/11) и Суперкубок Испании (2012/13), а также трижды доходили до полуфинала Лиги чемпионов.

Ранее Флорентино Перес прокомментировал будущее Беллингема, Мбаппе и Винисиуса в «Реале».