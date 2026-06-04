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Испания
04 июня 2026, 15:23 | Обновлено 04 июня 2026, 15:34
377
0

Флорентино Перес прокомментировал будущее Беллингема, Мбаппе и Вини в Реале

Три суперзвезды остаются в испанском гранде

04 июня 2026, 15:23 | Обновлено 04 июня 2026, 15:34
377
0
Флорентино Перес прокомментировал будущее Беллингема, Мбаппе и Вини в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес
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Президент «Реала» Флорентино Перес заявил о том, что полузащитник Джуд Беллингем, вингер Винисиус и нападающий Килиан Мбаппе продолжат выступать за испанскую команду:

– Будут ли болельщики «Реала» и соперники и впредь видеть, как Мбаппе, Винисиус и Беллингем выходят вместе в стартовом составе «сливочных»?

– Мы говорим об исключительных игроках. Это футболисты, которых хотели бы иметь все топ-клубы мира, а нам повезло, что они играют в «Реале». Конечно, они останутся в «Реале»

Ранее сообщалось о том, что Жозе Моуриньо выбрал шесть футболистов, которые должны покинуть «Реал».

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Флорентино Перес Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Реал Мадрид
Даниил Кирияка Источник: AS
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