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  4. Жозе Моуриньо выбрал шесть футболистов, которые должны покинуть Реал
Испания
04 июня 2026, 11:17 |
1871
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Жозе Моуриньо выбрал шесть футболистов, которые должны покинуть Реал

Уйти могут Асенсио, Фран Гарсия, Камавинга, Себальос, Родриго и Мастантуоно

04 июня 2026, 11:17 |
1871
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Жозе Моуриньо выбрал шесть футболистов, которые должны покинуть Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо определился с игроками, которые должны покинуть мадридский «Реал» после его назначения на должность наставника.

По информации журналиста Рамона Альвареса, специалист сообщил президенту королевского клуба Флорентино Пересу имена тех, кто не входит в его планы на новый сезон.

В список вошли защитники Рауль Асенсио и Фран Гарсия, полузащитники Дани Себальос и Эдуардо Камавинга, вингеры Франко Мастантуоно и Родриго Гоес.

В среду, 3 июня, Флорентино Перес сообщил, что назначит 63-летнего португальца на должность главного тренера, если победит на выборах и будет переизбран президентом «сливочных».

В нынешнем сезоне Моуриньо возглавлял португальскую «Бенфику», с которой провел 45 матчей – одержал 27 побед, десять раз сыграл вничью и потерпел восемь поражений.

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Николай Тытюк Источник: YouTube
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