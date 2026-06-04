Жозе Моуриньо выбрал шесть футболистов, которые должны покинуть Реал
Уйти могут Асенсио, Фран Гарсия, Камавинга, Себальос, Родриго и Мастантуоно
Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо определился с игроками, которые должны покинуть мадридский «Реал» после его назначения на должность наставника.
По информации журналиста Рамона Альвареса, специалист сообщил президенту королевского клуба Флорентино Пересу имена тех, кто не входит в его планы на новый сезон.
В список вошли защитники Рауль Асенсио и Фран Гарсия, полузащитники Дани Себальос и Эдуардо Камавинга, вингеры Франко Мастантуоно и Родриго Гоес.
В среду, 3 июня, Флорентино Перес сообщил, что назначит 63-летнего португальца на должность главного тренера, если победит на выборах и будет переизбран президентом «сливочных».
В нынешнем сезоне Моуриньо возглавлял португальскую «Бенфику», с которой провел 45 матчей – одержал 27 побед, десять раз сыграл вничью и потерпел восемь поражений.
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