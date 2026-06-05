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05 июня 2026, 03:54 | Обновлено 05 июня 2026, 03:57
272
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Самая сексуальная фанатка сборной Мексики

Знакомимся с Янет Гарсией...

05 июня 2026, 03:54 | Обновлено 05 июня 2026, 03:57
272
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Самая сексуальная фанатка сборной Мексики
Instagram. Янет Гарсия
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Мексиканская телеведущая, модель и фитнес-блогер Янет Гарсия вновь оказалась в центре внимания в преддверии чемпионата мира.

35-летнюю красавицу часто называют самой сексуальной футбольной фанаткой Мексики. Накануне домашнего мундиаля болельщики вспомнили необычный эпизод с еёе участием во время чемпионата мира 2018 года.

Тогда Гарсия работала в прямом эфире мексиканского телевидения и после прогноза погоды приняла участие в шуточном ритуале на удачу для национальной сборной. Ведущие студии предложили символически ударить ее ниже спины, считая, что это принесет команде успех на турнире.

Видео быстро стало вирусным в социальных сетях и вызвало бурные обсуждения среди болельщиков.

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Сама Янет является одной из самых популярных медийных персон Мексики. Она работала телеведущей, открыла собственную модельную академию и даже успела дебютировать в кино, снявшись в фильме Sharknado 5: Global Swarming.

Накануне ЧМ-2026 Гарсия активно поддерживает сборную Мексики и регулярно делится фотографиями в национальной символике со своими миллионами подписчиков.

Напомним, сборная Мексики откроет домашний чемпионат мира матчем против ЮАР 11 июня.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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