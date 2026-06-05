ФОТО. Бекхэм, Роналдиньо и Ямаль собрались вместе. McDonald's удивил фанов

McDonald’s официально запустил одну из самых масштабных рекламных кампаний в преддверии чемпионата мира по футболу.

Для нового проекта компания собрала в одном ролике сразу нескольких легенд и звезд современного футбола. В съемках приняли участие Дэвид Бекхэм, Роналдиньо, Тьерри Анри, Ламин Ямаль и Сон Хын Мин.

Центральным элементом кампании стали специальные коллекционные бокалы, посвященные ЧМ-2026. Каждый из футболистов получил собственный дизайн, а болельщики смогут собрать полную коллекцию во время турнира.

В рекламном ролике показаны архивные кадры из карьеры футболистов, после чего действие переносится в ресторан McDonald’s, где звезды взаимодействуют с культовыми персонажами бренда и демонстрируют свои коллекционные бокалы.

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Кампания стартует 4 июня более чем на 100 рынках мира, а с 9 июня станет доступной глобально. Вместе с коллекционными бокалами McDonald’s выпустит специальные FIFA World Cup 26 Meal, посвященные предстоящему мундиалю.

Помимо Бекхэма, Роналдиньо, Анри, Ямаля и Сона, в коллекцию также войдут бокалы с Кристианом Пулишичем, Альфонсо Дэвисом и Сантьяго Хименесом.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.