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05 июня 2026, 02:30 | Обновлено 05 июня 2026, 02:38
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0

ФОТО. Бекхэм, Роналдиньо и Ямаль собрались вместе. McDonald's удивил фанов

В новой рекламе к ЧМ-2026 снялись сразу несколько легенд и суперзвезд мирового футбола

05 июня 2026, 02:30 | Обновлено 05 июня 2026, 02:38
79
0
ФОТО. Бекхэм, Роналдиньо и Ямаль собрались вместе. McDonald's удивил фанов
Instagram. Роналдиньо и Ламин Ямаль
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McDonald’s официально запустил одну из самых масштабных рекламных кампаний в преддверии чемпионата мира по футболу.

Для нового проекта компания собрала в одном ролике сразу нескольких легенд и звезд современного футбола. В съемках приняли участие Дэвид Бекхэм, Роналдиньо, Тьерри Анри, Ламин Ямаль и Сон Хын Мин.

Центральным элементом кампании стали специальные коллекционные бокалы, посвященные ЧМ-2026. Каждый из футболистов получил собственный дизайн, а болельщики смогут собрать полную коллекцию во время турнира.

В рекламном ролике показаны архивные кадры из карьеры футболистов, после чего действие переносится в ресторан McDonald’s, где звезды взаимодействуют с культовыми персонажами бренда и демонстрируют свои коллекционные бокалы.

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Кампания стартует 4 июня более чем на 100 рынках мира, а с 9 июня станет доступной глобально. Вместе с коллекционными бокалами McDonald’s выпустит специальные FIFA World Cup 26 Meal, посвященные предстоящему мундиалю.

Помимо Бекхэма, Роналдиньо, Анри, Ямаля и Сона, в коллекцию также войдут бокалы с Кристианом Пулишичем, Альфонсо Дэвисом и Сантьяго Хименесом.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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фото Ламин Ямаль Роналдиньо чемпионат мира по футболу Дэвид Бекхэм Тьерри Анри Сон Хын Мин
Максим Лапченко Источник: Instagram
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