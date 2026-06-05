Швеция – Греция – 2:2. Как забил Дьекереш. Видео голов и обзор

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Вечером 4 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Швеция и Греция разошлись миром в спарринге в шведском городе Сольна (2:2).

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Один из голов у хозяев забил знаменитый форвард Виктор Дьекереш.

Гости спасли игру в компенсированное время, забив на 90+5 минуте.

Товарищеские матчи

4 июня 2026. Сольна (Швеция)

Швеция – Греция – 2:2

Голы: Виктор Дьекереш, 53, Густав Нильссон, 69 – Костас Цимикас, 10, Йоргос Масурас, 90+5

Видео голов и обзор матча