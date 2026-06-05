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Швеция
04.06.2026 20:00 – FT 2 : 2
Греция
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Чемпионат мира
05 июня 2026, 00:59 | Обновлено 05 июня 2026, 01:10
39
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Швеция – Греция – 2:2. Как забил Дьекереш. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в городе Сольна

05 июня 2026, 00:59 | Обновлено 05 июня 2026, 01:10
39
0
Швеция – Греция – 2:2. Как забил Дьекереш. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш
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Вечером 4 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Швеция и Греция разошлись миром в спарринге в шведском городе Сольна (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Один из голов у хозяев забил знаменитый форвард Виктор Дьекереш.

Гости спасли игру в компенсированное время, забив на 90+5 минуте.

Товарищеские матчи

4 июня 2026. Сольна (Швеция)

Швеция – Греция – 2:2

Голы: Виктор Дьекереш, 53, Густав Нильссон, 69 – Костас Цимикас, 10, Йоргос Масурас, 90+5

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Георгиос Масурас (Греция), асcист Харалампос Костулас.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Хокан Нильссон (Швеция), асcист Таха Али.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Швеция).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Константинос Цимикас (Греция), асcист Христос Дзолис.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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