Швеция – Греция – 2:2. Как забил Дьекереш. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в городе Сольна
Вечером 4 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Швеция и Греция разошлись миром в спарринге в шведском городе Сольна (2:2).
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Один из голов у хозяев забил знаменитый форвард Виктор Дьекереш.
Гости спасли игру в компенсированное время, забив на 90+5 минуте.
Товарищеские матчи
4 июня 2026. Сольна (Швеция)
Швеция – Греция – 2:2
Голы: Виктор Дьекереш, 53, Густав Нильссон, 69 – Костас Цимикас, 10, Йоргос Масурас, 90+5
Видео голов и обзор матча
События матча
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