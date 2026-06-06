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  4. Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Турция
06 июня 2026, 07:27 |
14729
23

Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу

Матвей может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге

06 июня 2026, 07:27 |
14729
23 Comments
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Нападающий киевского «Динамо» и юношеской сборной Украины Матвей Пономаренко оказался в центре внимания ведущих клубов Турции.

По информации турецких СМИ, серьезный интерес к 20-летнему форварду проявляет «Галатасарай».

Отмечается, что после изменений в регламенте турецкой Суперлиги руководство «Галатасарая» делает ставку на молодых и перспективных футболистов, а профиль Пономаренко полностью соответствует требованиям клуба.

Впрочем, «львы» не единственные претенденты на талантливого нападающего. Активную работу по трансферу украинца ведет и «Трабзонспор». Клуб уже контактировал с «Динамо» и изучает возможность потенциальной сделки.

Прошлый сезон стал прорывным для Пономаренко: он стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 13 голов в 15 матчах.

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Турции по футболу трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: Fotomac
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Комментарии 23
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Уже  был ответ Динамо, что Мотя и Волошин не продаются. Какая война, спорт уа?! Которую вы в очередной раз хотите разбудить языком с подачи ахметки?!
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+8
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Я не вірю в такі варіанти.
Агрументую. Гляньте на Зубкова і Сікана.(не Батагова)
Все просто. 
Батагова купували на перспективу, хоч він і показував щось але не в ДК і Шахтарі і таки та перспектива реально зявилась і Трабзонспор окрім гарного гравця отримав перспективу заробити.
А потім були Сікак і Зубков на яких Трабзонспор втратив . На Сікані (молодому і перспективному) навіть в рази більше ніж на Зубкову.
Тому перехід Попномаренка це фантастика. Купити за дорого(бо дешево Динамо не продасть) , а далі за ці кошти можна продати тільки якщо ти в ЛЄ, ЛЧ феєриш. Гляньте на форварда Олімпіакоса зіркового  минулого сезону. 
Тому це не варіант для Пономаренко.
Краще Дортмунд і грошей в них більше і форвард їм потрібен. 
Або ще сезон (пів року ) в Динамо.
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+2
Не треба нікуди спішити, ще рік хоча би пограти в Динамо а потім вимагати у Суркіса трансферу
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+1
А Фенер і Бешік що не зробили ще пропозицію? Непорядок. Треба терміново це виправляти.
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+1
Таке враження що Трабзонспор хоче бути збірною України. 
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0
Клаусулу прописывают при подписании контракта с уже состоявшимися игроками.
А кем был Пономаренко год назад?
Возможно при подписании будущего контракта и пропишут.
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0
суркис: пока на футболке панамаренка не появицца четвёртая звёздочка никуда он не уйдёт!
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-11
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може хоч турки врятують гравця , а не то згниє в тому совєцькому клюбі
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-11
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