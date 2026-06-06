Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Матвей может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге
Нападающий киевского «Динамо» и юношеской сборной Украины Матвей Пономаренко оказался в центре внимания ведущих клубов Турции.
По информации турецких СМИ, серьезный интерес к 20-летнему форварду проявляет «Галатасарай».
Отмечается, что после изменений в регламенте турецкой Суперлиги руководство «Галатасарая» делает ставку на молодых и перспективных футболистов, а профиль Пономаренко полностью соответствует требованиям клуба.
Впрочем, «львы» не единственные претенденты на талантливого нападающего. Активную работу по трансферу украинца ведет и «Трабзонспор». Клуб уже контактировал с «Динамо» и изучает возможность потенциальной сделки.
Прошлый сезон стал прорывным для Пономаренко: он стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 13 голов в 15 матчах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец подписал четырехлетний контракт с «Трабзонспором»
Организаторы объявили группы на чемпионат мира
Агрументую. Гляньте на Зубкова і Сікана.(не Батагова)
Все просто.
Батагова купували на перспективу, хоч він і показував щось але не в ДК і Шахтарі і таки та перспектива реально зявилась і Трабзонспор окрім гарного гравця отримав перспективу заробити.
А потім були Сікак і Зубков на яких Трабзонспор втратив . На Сікані (молодому і перспективному) навіть в рази більше ніж на Зубкову.
Тому перехід Попномаренка це фантастика. Купити за дорого(бо дешево Динамо не продасть) , а далі за ці кошти можна продати тільки якщо ти в ЛЄ, ЛЧ феєриш. Гляньте на форварда Олімпіакоса зіркового минулого сезону.
Тому це не варіант для Пономаренко.
Краще Дортмунд і грошей в них більше і форвард їм потрібен.
Або ще сезон (пів року ) в Динамо.
А кем был Пономаренко год назад?
Возможно при подписании будущего контракта и пропишут.