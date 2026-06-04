14 тренеров команд-участниц ЧМ-2026 работали на предыдущих мундиалях. Для семи из них нынешний чемпионат будет вторым в карьере, для пяти – Хавьера Агирре, Дика Адвоката, Марсело Бьельсы, Златко Далича и Роберто Мартинеса – третьим, для Дидье Дешама – четвертым, а для Карлуша Кейруша и вовсе пятым. 73-летний португалец стал 3-м тренером, после Карлоса Алберто Паррейры и Боры Милутиновича, имеющим столь солидный стаж. На ЧМ-2010 Кейруш руководил Португалией, на трех последующих – Ираном, а на нынешнем турнире будет работать с Ганой. Три разные команды возглавляли на чемпионатах мира еще два тренера: Дик Адвокат – Нидерланды (1994), Корею (2006), Кюрасао (2026) и Марсело Бьельса – Аргентину (2002), Чили (2010), Уругвай (2026).

К слову, Дик Адвокат приехал на нынешний турнир через 32 года после дебютного (1994-2026). Тем самым он на 4 года превзошел рекорд мундиалей, принадлежавший бразильцам Марио Загало (1970-1998) и Карлосу Алберто Паррейре (1982-2010), а также уругвайцу Оскару Табаресу (1990-2018).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ