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  4. «Очень взволнован». Ираола дал первое интервью в качестве тренера Ливерпуля
Англия
04 июня 2026, 21:48 | Обновлено 04 июня 2026, 21:49
598
0

«Очень взволнован». Ираола дал первое интервью в качестве тренера Ливерпуля

Андони Ираола прокомментировал свое назначение

04 июня 2026, 21:48 | Обновлено 04 июня 2026, 21:49
598
0
«Очень взволнован». Ираола дал первое интервью в качестве тренера Ливерпуля
ФК Ливерпуль. Андони Ираола
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После трех лет в «Борнмуте» Андони Ираола возглавил «Ливерпуль». «Красный» клуб в четверг подтвердил назначение 43-летнего специалиста.

«Я очень взволнован, очень взволнован. Потому что, очевидно, вы знаете о «Ливерпуле», вы знаете, что это большой клуб, огромный клуб, один из крупнейших в мире. Но, почувствовав себя внутри и лучше поняв этот клуб, я всегда думал, что это особенный клуб», – заявил Ираола.

«Чтобы заинтересоваться «Ливерпулем», многого не нужно. «Ливерпуль» – это «Ливерпуль». Но, конечно, атмосфера, болельщики, клуб, игроки, возможность тренировать игроков высшего уровня, возможность бороться за титулы. Думаю, сложно найти что-то более привлекательное. Такого трудно добиться. Поэтому я очень рад начать», – добавил новый главный тренер «Ливерпуля».

Ираола заменил Арне Слота на тренерском мостике. Нидерландец выиграл с «красными» чемпионат Англии, но на следующий год провалился.

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Руслан Полищук Источник: ФК Ливерпуль
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