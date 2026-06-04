«Очень взволнован». Ираола дал первое интервью в качестве тренера Ливерпуля
Андони Ираола прокомментировал свое назначение
После трех лет в «Борнмуте» Андони Ираола возглавил «Ливерпуль». «Красный» клуб в четверг подтвердил назначение 43-летнего специалиста.
«Я очень взволнован, очень взволнован. Потому что, очевидно, вы знаете о «Ливерпуле», вы знаете, что это большой клуб, огромный клуб, один из крупнейших в мире. Но, почувствовав себя внутри и лучше поняв этот клуб, я всегда думал, что это особенный клуб», – заявил Ираола.
«Чтобы заинтересоваться «Ливерпулем», многого не нужно. «Ливерпуль» – это «Ливерпуль». Но, конечно, атмосфера, болельщики, клуб, игроки, возможность тренировать игроков высшего уровня, возможность бороться за титулы. Думаю, сложно найти что-то более привлекательное. Такого трудно добиться. Поэтому я очень рад начать», – добавил новый главный тренер «Ливерпуля».
Ираола заменил Арне Слота на тренерском мостике. Нидерландец выиграл с «красными» чемпионат Англии, но на следующий год провалился.
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