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Испания
14 июня 2026, 01:32 | Обновлено 14 июня 2026, 01:49
721
3

Обнародована зарплата Лунина в Реале. Какая разница с Куртуа?

Оклад украинского вратаря – один из самых низких в клубе

14 июня 2026, 01:32 | Обновлено 14 июня 2026, 01:49
721
3 Comments
Обнародована зарплата Лунина в Реале. Какая разница с Куртуа?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Опубликованы обновленные данные о зарплатах футболистов мадридского «Реала».

Украинский вратарь Андрей Лунин получает около 76 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Это делает его вторым по уровню оплаты среди голкиперов «сливочных». Тибо Куртуа зарабатывает почти 250 тысяч фунтов в неделю, что более чем в три раза превышает оклад украинца.

В общем рейтинге зарплат «Реала» Лунин находится среди наименее оплачиваемых игроков основного состава. Для сравнения, лидер по уровню заработка Килиан Мбаппе получает более 520 тысяч фунтов в неделю, а Джуд Беллингем зарабатывает почти 347 тысяч.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу зарплаты финансы Тибо Куртуа
Дмитрий Олийченко Источник: GiveMeSport
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Комментарии 3
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Іншими словами це майже 5 мільйонів євро на рік без преміальних, які присутні. Футболісти Оболні і Кудрівки за рік і близько не заробляють стільки, скільки Лунін за тиждень.
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Та очевидно, навіщо дублеру більше платити 
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