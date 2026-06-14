Обнародована зарплата Лунина в Реале. Какая разница с Куртуа?
Оклад украинского вратаря – один из самых низких в клубе
Опубликованы обновленные данные о зарплатах футболистов мадридского «Реала».
Украинский вратарь Андрей Лунин получает около 76 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Это делает его вторым по уровню оплаты среди голкиперов «сливочных». Тибо Куртуа зарабатывает почти 250 тысяч фунтов в неделю, что более чем в три раза превышает оклад украинца.
В общем рейтинге зарплат «Реала» Лунин находится среди наименее оплачиваемых игроков основного состава. Для сравнения, лидер по уровню заработка Килиан Мбаппе получает более 520 тысяч фунтов в неделю, а Джуд Беллингем зарабатывает почти 347 тысяч.
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