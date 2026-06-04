Финал ЧЕ-2026. Назван стартовый состав Украины на игру с Азербайджаном
Решающий матч чемпионата Европы по мини-футболу пройдет в 21:30 в Братиславе
4 июня в 21:30 состоится финальный матч ЧЕ-2026 по мини-футболу между командами Украины и Азербайджана.
Названы стартовые составы на поединок. Игра проходит на TIPOS Arena в Братиславе, столице Словакии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовая шестерка сборной Украины:
- 71. Мирослав Магурский (вратарь), 7. Михаил Грицына, 9. Вадим Иванов, 13. Дмитрий Клочко, 29. Александр Колесников, 30. Денис Бланк
Вечером 3 июня сборная Украины выиграла матч 1/2 финала против команды Венгрии (5:1).
Соперник сине-желтых был определен в другом полуфинальном матче между Сербией и Азербайджаном (1:1, пен. 1:3).
Заявка сборной Украины на ЧЕ-2026 по мини-футболу
Вратари: 1. Ярослав Морикишка (FC Dizbud), 71. Мирослав Магурский (FC Otamany)
Полевые игроки: 3. Андрей Заграничный (FC Andezit), 5. Андрей Ковальчук (FC Andezit), 6. Станислав Гнатковский (FC Perevozka), 7. Михаил Грицына (FC Andezit), 9. Вадим Иванов (FC Lowcy), 10. Дмитрий Сорокин (FC Andezit), 11. Никита Синицын (FC Andezit), 13. Дмитрий Клочко (FC Sarmat), 20. Сергей Лапа (FC Andezit), 21. Андрей Цопа (FC Andezit), 22. Игорь Тихненко (FC Andezit), 29. Александр Колесников (FC Sarmat), 30. Денис Бланк (FC Fakel / FC Elektrowozniak), 69. Александр Тарасюк (FC Andezit), 77. Артем Сохацкий (FC Rukh Media)
Главный тренер: Александр Бондарь
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