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04 июня 2026, 19:39 | Обновлено 04 июня 2026, 19:46
139
0

ВИДЕО. В Boston Dynamics научили своего робота играть в футбол

Компания презентовала футбольного гуманоида перед стартом ЧМ-2026

04 июня 2026, 19:39 | Обновлено 04 июня 2026, 19:46
139
0
ВИДЕО. В Boston Dynamics научили своего робота играть в футбол
Boston Dynamics
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В компании Boston Dynamics перед стартом ЧМ-2026 научили гуманоидного робота Atlas выполнять футбольные движения. Этот проект реализован совместно с Hyundai по программе School of Football. По словам разработчиков, футбол выбрали как инструмент для совершенствования естественности движений робота, поскольку этот вид спорта требует баланса, координации, точности и адаптации к изменениям ситуации.

Во время работы над проектом инженеры проанализировали биомеханику и движения профессиональных футболистов. Полученные данные были адаптированы для Atlas и использованы для обучения модели искусственного интеллекта. Сначала робот отрабатывал движения в симуляции, после чего они тестировались на реальном оборудовании.

В Boston Dynamics отметили, что даже простое для человека действие, такое как удар по мячу, является сложной задачей для гуманоидного робота. Atlas должен определить расположение мяча, подойти к нему, сохранить равновесие и выполнить точное движение. Во время обучения робот осваивал различные типы ударов, включая сложные движения корпуса и перенос веса. По словам разработчиков, полученные навыки могут использоваться не только в футболе, но и для передвижения в сложных реальных условиях.

В компании считают, что отработка футбольных движений поможет сделать будущих гуманоидных роботов более адаптивными и лучше ориентированными в окружающей среде. Также в Boston Dynamics говорят, что технологии, созданные для обучения Atlas футболу, будут использоваться в дальнейшей разработке роботов.

ВИДЕО. В Boston Dynamics научили своего робота играть в футбол

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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