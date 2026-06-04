Карпаты планируют продлить контракт с игроком, который был строго наказан
Фран Фернандес рассчитывает на Дениса Мирошниченко
Львовские Карпаты продолжают курс на сохранение опытных исполнителей, которым доверяет главный тренер львов Фран Фернандес. Об этом пишет один из telegram-каналов.
По информации источника, Карпаты планируют продлить контракт и с крайним защитником Денисом Мирошниченко – футболист лично ведет переговоры с генеральным директором клуба Андреем Русолом.
Во второй части сезона Денис Мирошниченко выиграл конкуренцию у Алексея Сыча, который, напомним, находился в интересах Шахтера. В то же время, сам защитник хочет улучшения финансовых условий нового контракта – речь идет о зарплате в районе 17-20 тысяч долларов.
На старте второй части сезона Дениса Мирошниченко лишили капитанской повязки из-за русского языка в публичной плоскости, вызвавшей шквал критики.
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