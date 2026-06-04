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Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 20:13 |
757
0

Карпаты планируют продлить контракт с игроком, который был строго наказан

Фран Фернандес рассчитывает на Дениса Мирошниченко

04 июня 2026, 20:13 |
757
0
Карпаты планируют продлить контракт с игроком, который был строго наказан
ФК Карпаты. Денис Мирошниченко
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Львовские Карпаты продолжают курс на сохранение опытных исполнителей, которым доверяет главный тренер львов Фран Фернандес. Об этом пишет один из telegram-каналов.

По информации источника, Карпаты планируют продлить контракт и с крайним защитником Денисом Мирошниченко – футболист лично ведет переговоры с генеральным директором клуба Андреем Русолом.

Во второй части сезона Денис Мирошниченко выиграл конкуренцию у Алексея Сыча, который, напомним, находился в интересах Шахтера. В то же время, сам защитник хочет улучшения финансовых условий нового контракта – речь идет о зарплате в районе 17-20 тысяч долларов.

На старте второй части сезона Дениса Мирошниченко лишили капитанской повязки из-за русского языка в публичной плоскости, вызвавшей шквал критики.

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Денис Мирошниченко продление контракта Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
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