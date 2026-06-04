Карпаты планируют продлить контракт с игроком, который был строго наказан

Львовские Карпаты продолжают курс на сохранение опытных исполнителей, которым доверяет главный тренер львов Фран Фернандес. Об этом пишет один из telegram-каналов.

По информации источника, Карпаты планируют продлить контракт и с крайним защитником Денисом Мирошниченко – футболист лично ведет переговоры с генеральным директором клуба Андреем Русолом.

Во второй части сезона Денис Мирошниченко выиграл конкуренцию у Алексея Сыча, который, напомним, находился в интересах Шахтера. В то же время, сам защитник хочет улучшения финансовых условий нового контракта – речь идет о зарплате в районе 17-20 тысяч долларов.

На старте второй части сезона Дениса Мирошниченко лишили капитанской повязки из-за русского языка в публичной плоскости, вызвавшей шквал критики.