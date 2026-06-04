Бенфика выступила с заявлением о будущем Моуриньо

После того, как кандидат на пост президента «Реала» Флорентино Перес в среду подтвердил, что Жозе Моуриньо выбран им в качестве главного тренера «Реала» на следующий сезон, «Бенфика» также сделала заявление.

Португальский гранд выпустил официальное сообщение, в котором подтвердил, что «Реал» выплатит за 63-летнего тренера сумму отступных в размере 15 миллионов евро после победы Переса на предстоящих президентских выборах.

«Если Флорентино Перес победит на выборах, «Реал» выплатит сумму отступных по контракту Жозе Моуриньо в размере 15 миллионов евро», – говорится в заявлении «Бенфики».

Президентские выборы в «Реале» состоятся в это воскресенье, 7 июня, и Перес будет противостоять Энрике Рикельме, у которого другие планы на клуб. Однако Перес считается фаворитом, поскольку нынешний президент пользуется широкой поддержкой многих легенд клуба.