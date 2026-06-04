МАЛЬДЕРА: «Я не знаю, что было раньше, потому что меня здесь не было»

Главный тренер национальной сборной Украины Андреа Мальдера рассказал, в какой футбол планируют играть «сине-желтые». Специалист видит похвалил футболистов.

– Довольны ли вы тем, как игроки сражались на поле и чувствовали себя в матче против Польши?

– Да. И сейчас это будет всегда нашим стилем. Характер, страсть – это важнее тактики. Тактика тоже очень важна, но задает тон то, как ее используют. Мы всегда должны придерживаться такого отношения.

– После Швеции многие игроки говорили о проблеме лидерства, о характере на поле. Но против Польши уже была другая картинка.

– Я не знаю, что было раньше, потому что меня здесь не было. Первый матч – это легко, но нам нужно продолжать. Это не только о счете, результаты матчей могут разниться. Но в каждой игре мы должны это совершить ошибку в своем отношении, в настроении.

– Вы видите, что эта сборная – не просто команда для страны?

– Да, конечно. Это не просто футбольная команда, – сказал Мальдера.