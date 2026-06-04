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  4. МАЛЬДЕРА: «Я не знаю, что было раньше, потому что меня здесь не было»
Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2026, 17:31 |
737
0

МАЛЬДЕРА: «Я не знаю, что было раньше, потому что меня здесь не было»

Коуч сборной Украины рассказал, в какой футбол планируют играть «сине-желтые»

04 июня 2026, 17:31 |
737
0
МАЛЬДЕРА: «Я не знаю, что было раньше, потому что меня здесь не было»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера
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Главный тренер национальной сборной Украины Андреа Мальдера рассказал, в какой футбол планируют играть «сине-желтые». Специалист видит похвалил футболистов.

– Довольны ли вы тем, как игроки сражались на поле и чувствовали себя в матче против Польши?

– Да. И сейчас это будет всегда нашим стилем. Характер, страсть – это важнее тактики. Тактика тоже очень важна, но задает тон то, как ее используют. Мы всегда должны придерживаться такого отношения.

– После Швеции многие игроки говорили о проблеме лидерства, о характере на поле. Но против Польши уже была другая картинка.

– Я не знаю, что было раньше, потому что меня здесь не было. Первый матч – это легко, но нам нужно продолжать. Это не только о счете, результаты матчей могут разниться. Но в каждой игре мы должны это совершить ошибку в своем отношении, в настроении.

– Вы видите, что эта сборная – не просто команда для страны?

– Да, конечно. Это не просто футбольная команда, – сказал Мальдера.

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Андреа Мальдера сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола
Олег Вахоцкий Источник: Трендец
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