Сборная УКРАИНЫ04 июня 2026, 17:37 | Обновлено 04 июня 2026, 18:03
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Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Мальдера рассказывает то, о чем мы даже не знали»
Форвард доволен работой с новым тренером команды
04 июня 2026, 17:37 | Обновлено 04 июня 2026, 18:03
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Форвард сборной Украины Матвей Пономаренко рассказал о том, как началась работа с новым тренером национальной команды Андреа Мальдерой.
«Все очень впечатляет при Мальдере. Действительно отличный тренер, с которым интересно работать. Он нам дает много нового, чего мы даже не знали».
«Думаю, вы уже видели изменения в игре. Интересно с ним работать», – сказал Пономаренко.
7 июня сборная Украины проведет контрольный матч против Дании.
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Комментарии 2
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А что вам динамовский физрук может рассказать...
вот когда Лигу наций группу возьмёте тогда и будете расказывать истории такие.а пока это всё понты.Если бы Польша в первые 30 минут забила два то сейчас бы что говорили? Это наш менталитет.Гаити на ЧМ а эти тут в 40 лет узнают что-то новое о футболе
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