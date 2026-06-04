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Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2026, 17:37 | Обновлено 04 июня 2026, 18:03
1569
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Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Мальдера рассказывает то, о чем мы даже не знали»

Форвард доволен работой с новым тренером команды

04 июня 2026, 17:37 | Обновлено 04 июня 2026, 18:03
1569
2 Comments
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Мальдера рассказывает то, о чем мы даже не знали»
УАФ. Матвей Пономаренко
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Форвард сборной Украины Матвей Пономаренко рассказал о том, как началась работа с новым тренером национальной команды Андреа Мальдерой.

«Все очень впечатляет при Мальдере. Действительно отличный тренер, с которым интересно работать. Он нам дает много нового, чего мы даже не знали».

«Думаю, вы уже видели изменения в игре. Интересно с ним работать», – сказал Пономаренко.

7 июня сборная Украины проведет контрольный матч против Дании.

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Матвей Пономаренко сборная Украины по футболу Андреа Мальдера
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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Комментарии 2
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А что вам динамовский физрук может рассказать...
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-2
вот когда Лигу наций группу возьмёте тогда и будете расказывать истории такие.а пока это всё понты.Если бы Польша в первые 30 минут забила два то сейчас бы что говорили? Это наш менталитет.Гаити на ЧМ а эти тут в 40 лет узнают что-то новое о футболе
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-4
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