Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Мальдера рассказывает то, о чем мы даже не знали»

Форвард сборной Украины Матвей Пономаренко рассказал о том, как началась работа с новым тренером национальной команды Андреа Мальдерой.

«Все очень впечатляет при Мальдере. Действительно отличный тренер, с которым интересно работать. Он нам дает много нового, чего мы даже не знали».

«Думаю, вы уже видели изменения в игре. Интересно с ним работать», – сказал Пономаренко.

7 июня сборная Украины проведет контрольный матч против Дании.