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  4. Ковалец выступил с заявлением после вылета Металлурга З во Вторую лигу
Украина. Первая лига
04 июня 2026, 16:49 |
1028
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Ковалец выступил с заявлением после вылета Металлурга З во Вторую лигу

Коуч посетовал на кадровую ситуацию в клубе

04 июня 2026, 16:49 |
1028
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Ковалец выступил с заявлением после вылета Металлурга З во Вторую лигу
ФК Металлург Запорожье. Сергей Ковалец
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Главный тренер запорожского Металлурга Сергей Ковалец объяснил вылет своей команды во Вторую лигу Украины по итогам нынешнего сезона.

– Вы возглавили команду уже по ходу сезона. Насколько удалось реализовать идеи, которые планировали после своего назначения?

- Конечно, первая и вторая части сезона были разными. Если бы у нас была возможность тренироваться и проводить матчи в других условиях, то, возможно, и результат был бы другим.

К сожалению, нас серьезно подкосили травмы нескольких ключевых игроков. В то же время, были и положительные отрезки. Мы одержали важные победы над Ворсклой и ЮКСА, демонстрировали хороший футбол в ряде матчей. Но кадровая ситуация все же сказывалась.

Возможно, в некоторых моментах мы где-то не доработали, однако команда пыталась максимально выкладываться и работать на результат. Сейчас важно сделать правильные выводы и двигаться дальше, – сказал Сергей.

Металлург Запорожья провалил сезон 2025/26 в Первой лиге Украины. Подопечные Сергея Ковальца заняли 16 место, набрав всего 19 баллов в 30 турах.

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Сергей Ковалец Вторая лига Украины Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Металлург Запорожье
Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
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А до 2014-го играли в вышке.....
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