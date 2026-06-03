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Украина. Первая лига
03 июня 2026, 09:54 | Обновлено 03 июня 2026, 11:29
984
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Сергей КОВАЛЕЦ: «Хочу выразить соболезнования всем, кто пострадал...»

Коуч пообщался с журналистами после матча Первой лиги Украины

03 июня 2026, 09:54 | Обновлено 03 июня 2026, 11:29
984
2 Comments
Сергей КОВАЛЕЦ: «Хочу выразить соболезнования всем, кто пострадал...»
ФК Буковина. Сергей Ковалец

Главный тренер запорожского Металлурга Сергей Ковалец поделился эмоциями после поражения от Буковины (0:4), выразив соболезнования украинцам, пострадавшим от ракетно-дроновой атаки рф.

– Сергей Иванович, знаем, что ваша команда приехала в Черновцы сегодня утром. Можно сказать, что вышли из поезда – и на поле. Насколько это сказалось в игровом плане и как в целом прокомментируете поединок против «Буковины»?

– В первую очередь хочу от имени нашей команды выразить искренние соболезнования всем, кто пострадал от очередной атаки врага-террориста. «Русский террор», «русский мир» – во всей своей красоте.

Если говорить о самом матче, то он уже не имел особого турнирного значения. В первую очередь хочу поздравить «Буковину» с чемпионством. Это хорошая команда, которая в течение сезона демонстрировала качественный футбол и заслуженно стала победителем чемпионата.

Что касается игры, то ее можно условно разделить на две части: до удаления и после удаления. До этого эпизода мы создавали моменты, имели хорошие выходы в атаку, зарабатывали стандарты и пробовали играть в свой футбол. После изъятия нам пришлось больше внимания уделять обороне, что оказало существенное влияние на дальнейшее течение встречи. Я могу только поблагодарить своих футболистов. Несмотря на непростые условия, они работали, боролись и пытались показать хороший футбол до самого финального свистка.

– Вы возглавили команду уже по ходу сезона. Насколько удалось реализовать идеи, которые планировали после своего назначения?

- Конечно, первая и вторая части сезона были разными. Если бы у нас была возможность тренироваться и проводить матчи в других условиях, то, возможно, и результат был бы другим. К сожалению, нас серьезно подкосили травмы нескольких ключевых игроков. В то же время, были и положительные отрезки. Мы одержали важные победы над Ворсклой и ЮКСА, демонстрировали хороший футбол в ряде матчей. Но кадровая ситуация все же сказывалась. Возможно, в некоторых моментах мы где-то не доработали, однако команда пыталась максимально выкладываться и работать на результат. Сейчас важно сделать правильные выводы и двигаться дальше, – сказал Ковалец.

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Сергей Ковалец Металлург Запорожье Первая лига Украины Буковина Черновцы чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
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Комментарии 2
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Ковалец остаётся на Второю лигу? 
Да это же Тед Лассо тогда.
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Всё таки додумались привезти Металл в Черновцы.
мир то русский, как нарратив, но террор - российский!
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