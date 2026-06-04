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  4. Нужна операция. Игрок Буковины получил тяжелую травму
Украина. Первая лига
04 июня 2026, 17:21 |
421
0

Нужна операция. Игрок Буковины получил тяжелую травму

Дмитрий Шинкаренко травмировался в заключительном матче сезона

04 июня 2026, 17:21 |
421
0
Нужна операция. Игрок Буковины получил тяжелую травму
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В поединке 30-го тура Первой лиги «Буковина» со счетом 4:0 обыграла запорожский «Металлург». В этом поединке травму получил игрок «Буковины» Дмитрий Шинкаренко.

Эпизод произошел на 24-й минуте. Голкипер запорожского клуба Назар Байда за пределами штрафной сбил Дмитрия Шинкаренко, за что и получил от арбитра красную карточку. А игрок «Буковины» был заменен.

«После детального обследования у Шинкаренко диагностировали закрытый обломочный внутрисуставный перелом латеральных отделов эпиметафиза большеберцовой кости правой голени со смещением отломков более 3 мм.

В ближайшее время футболист будет прооперирован. Ориентировочные сроки восстановления защитника «желто-черных» и детали реабилитации станут известны позже», – сообщает пресс-служба «Буковины».

Напомним, что по результатам сезона 2025/26 «Буковина» стала чемпионом Первой лиги и повысилась в классе.

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Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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