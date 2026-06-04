Поворознюк признался, сколько зарабатывают футболисты Ингульца

Президент Ингульца Александр Поворознюк откровенно признался, какую зарплату получают футболисты его клуба. Функционер заявил, что значительную часть заработка составляют премии.

«У нас вообще минимальные зарплаты, а все остальное – это премии. Премии могут быть от 20 до 80 тысяч», – сказал Александр.

В сезоне 2025/26 Ингулец занял 5 строчку турнирной таблицы Первой лиги Украины. Подопечные Василия Кобина набрали 46 баллов после 30 сыгранных матчей.

Ранее стало известно, останется ли Василий Кобин в должности главного тренера Ингульца после невнятного сезона.