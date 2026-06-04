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  4. Поворознюк признался, сколько зарабатывают футболисты Ингульца
Украина. Первая лига
04 июня 2026, 16:18 |
653
0

Поворознюк признался, сколько зарабатывают футболисты Ингульца

Игроки получат зарплаты и премии

04 июня 2026, 16:18 |
653
0
Поворознюк признался, сколько зарабатывают футболисты Ингульца
ФК Ингулец. Александр Поворознюк
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Президент Ингульца Александр Поворознюк откровенно признался, какую зарплату получают футболисты его клуба. Функционер заявил, что значительную часть заработка составляют премии.

«У нас вообще минимальные зарплаты, а все остальное – это премии. Премии могут быть от 20 до 80 тысяч», – сказал Александр.

В сезоне 2025/26 Ингулец занял 5 строчку турнирной таблицы Первой лиги Украины. Подопечные Василия Кобина набрали 46 баллов после 30 сыгранных матчей.

Ранее стало известно, останется ли Василий Кобин в должности главного тренера Ингульца после невнятного сезона.

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Ингулец Александр Поворознюк Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу зарплаты
Олег Вахоцкий Источник: ФК Ингулец
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