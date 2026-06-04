Поворознюк признался, сколько зарабатывают футболисты Ингульца
Игроки получат зарплаты и премии
Президент Ингульца Александр Поворознюк откровенно признался, какую зарплату получают футболисты его клуба. Функционер заявил, что значительную часть заработка составляют премии.
«У нас вообще минимальные зарплаты, а все остальное – это премии. Премии могут быть от 20 до 80 тысяч», – сказал Александр.
В сезоне 2025/26 Ингулец занял 5 строчку турнирной таблицы Первой лиги Украины. Подопечные Василия Кобина набрали 46 баллов после 30 сыгранных матчей.
Ранее стало известно, останется ли Василий Кобин в должности главного тренера Ингульца после невнятного сезона.
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