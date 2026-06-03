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  4. Поворознюк принял решение по Кобину после невнятного сезона Ингульца
Украина. Первая лига
03 июня 2026, 08:26 |
3208
3

Поворознюк принял решение по Кобину после невнятного сезона Ингульца

Президент Ингульца продолжает доверять молодому специалисту

03 июня 2026, 08:26 |
3208
3 Comments
Поворознюк принял решение по Кобину после невнятного сезона Ингульца
Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Кобин

Президент Ингульца Александр Поворознюк принял важное решение относительно главного тренера команды Василия Кобина после невнятного сезона в Первой лиге Украины.

Как уверяет функционер, Василий Кобин остается в должности главного тренера, планов по его замене нет. Поворознюк полностью доверяет коучу и считает, что вторую часть сезона в Первой лиге Украины провалили потому, что значительно омолодили состав команды.

В сезоне 2025/26 Ингулец занял 5 строчку турнирной таблицы Первой лиги Украины. Подопечные Василия Кобина набрали 46 турнирных баллов после 30 сыгранных матчей.

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Александр Поворознюк Василий Кобин Ингулец Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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Комментарии 3
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вчора на цьому сайті було інфа ніби зі словами Кобіна,
шо провалу в травні у команди не було.))
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Вы правы что бездарный тренер . Ему лучше тренировать в хорошем колхозе колхозную команду.А  Поворознюк пусть всех футболистов отправляет на прополку подсолнуха.
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Вася был бездарным футболистом! А теперь и тренер с него такой же!
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