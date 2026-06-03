Поворознюк принял решение по Кобину после невнятного сезона Ингульца

Президент Ингульца Александр Поворознюк принял важное решение относительно главного тренера команды Василия Кобина после невнятного сезона в Первой лиге Украины.

Как уверяет функционер, Василий Кобин остается в должности главного тренера, планов по его замене нет. Поворознюк полностью доверяет коучу и считает, что вторую часть сезона в Первой лиге Украины провалили потому, что значительно омолодили состав команды.

В сезоне 2025/26 Ингулец занял 5 строчку турнирной таблицы Первой лиги Украины. Подопечные Василия Кобина набрали 46 турнирных баллов после 30 сыгранных матчей.