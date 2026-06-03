Поворознюк принял решение по Кобину после невнятного сезона Ингульца
Президент Ингульца продолжает доверять молодому специалисту
Президент Ингульца Александр Поворознюк принял важное решение относительно главного тренера команды Василия Кобина после невнятного сезона в Первой лиге Украины.
Как уверяет функционер, Василий Кобин остается в должности главного тренера, планов по его замене нет. Поворознюк полностью доверяет коучу и считает, что вторую часть сезона в Первой лиге Украины провалили потому, что значительно омолодили состав команды.
В сезоне 2025/26 Ингулец занял 5 строчку турнирной таблицы Первой лиги Украины. Подопечные Василия Кобина набрали 46 турнирных баллов после 30 сыгранных матчей.
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