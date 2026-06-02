Стали известны игроки, которые покинут Ингулец

Как стало известно Sport.ua, по окончании контрактов с «Ингульцом» в ближайшее время клуб покинут не только защитники Станислав-Нури Малыш (капитан команды провел в чемпионате 28 матчей и забил 4 мяча) и Виталий Катрич (10 поединков), но еще несколько игроков.

В частности, прощаются с клубом 23-летний центральный защитник Александр Дихтярук (24 матча), 22-летний левый защитник Кристиан Свистун (22 матча, 1 забитый мяч) и 26-летний левый полузащитник Дмитрий Касимов (30 игр, 1 гол).

Напомним, что Катрич продолжит карьеру в «Колосе», другие вышеупомянутые футболисты будут искать новые клубы.

«Ингулец» по итогам сезона в Первой лиге занял пятое место. Команда Василия Кобина в 30 турах набрала 46 очков, отстав от зоны стыковых матчей на семь баллов.