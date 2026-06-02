Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны игроки, которые покинут Ингулец
Украина. Первая лига
02 июня 2026, 18:08 | Обновлено 02 июня 2026, 18:19
368
0

Стали известны игроки, которые покинут Ингулец

Ранее уже сообщалось о предстоящем уходе двух защитников

02 июня 2026, 18:08 | Обновлено 02 июня 2026, 18:19
368
0
Стали известны игроки, которые покинут Ингулец
ФК Ингулец

Как стало известно Sport.ua, по окончании контрактов с «Ингульцом» в ближайшее время клуб покинут не только защитники Станислав-Нури Малыш (капитан команды провел в чемпионате 28 матчей и забил 4 мяча) и Виталий Катрич (10 поединков), но еще несколько игроков.

В частности, прощаются с клубом 23-летний центральный защитник Александр Дихтярук (24 матча), 22-летний левый защитник Кристиан Свистун (22 матча, 1 забитый мяч) и 26-летний левый полузащитник Дмитрий Касимов (30 игр, 1 гол).

Напомним, что Катрич продолжит карьеру в «Колосе», другие вышеупомянутые футболисты будут искать новые клубы.

«Ингулец» по итогам сезона в Первой лиге занял пятое место. Команда Василия Кобина в 30 турах набрала 46 очков, отстав от зоны стыковых матчей на семь баллов.

По теме:
Клуб Первой лиги может потерять своего второго бомбардира
Василий КАЮК: «Какая гарантия того, что с ним ЛНЗ стали бы чемпионами?»
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Полесья продолжит карьеру в чемпионате Израиля
инсайд чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ингулец Станислав-Нури Малыш Виталий Катрич Александр Дихтярук Кристиан Свистун Дмитрий Касимов
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Бокс | 02 июня 2026, 04:44 8
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»

Рико считает, что Александр готовился к бою на должном уровне

ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
Бокс | 02 июня 2026, 08:29 16
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика

Соперником должен стать Агит Кабайел

Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Футбол | 01.06.2026, 22:08
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Прощание Мане и Кулибали. Известна заявка Сенегала на ЧМ-2026
Футбол | 02.06.2026, 16:27
Прощание Мане и Кулибали. Известна заявка Сенегала на ЧМ-2026
Прощание Мане и Кулибали. Известна заявка Сенегала на ЧМ-2026
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Футбол | 02.06.2026, 14:45
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 228
Футбол
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 7
Футбол
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
01.06.2026, 03:44
Бокс
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
01.06.2026, 07:35 4
Футбол
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 20
Футбол
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
01.06.2026, 05:39 4
Бокс
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
01.06.2026, 03:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем