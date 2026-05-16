Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос в новом сезоне усилится защитником Ингульца
Украина. Премьер лига
16 мая 2026, 19:00 |
233
0

Колос в новом сезоне усилится защитником Ингульца

Виталий Катрич новый сезон начнет в Ковалевке

16 мая 2026, 19:00 |
233
0
Колос в новом сезоне усилится защитником Ингульца
ФК Ингулец. Виталий Катрич

Украинский защитник «Ингульца» Виталий Катрич начнет новый сезон в составе «Колоса». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 21-летний футболист присоединится к клубу из Ковалевки на правах свободного агента. «Карпаты» и «Ингулец» получат компенсацию за воспиание футболиста.

В текущем сезоне на счету Виталия Катрича 11 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Колос» может попрощаться с капитаном.

По теме:
Битва за УПЛ. Черноморец устоял в противостоянии с Левым Берегом
Боруссия Д нацелилась на звезду Реала. Что ответили в Мадриде?
Стало известно, почему Левандовски ушел из Барселоны за безумные деньги
Виталий Катрич Колос Ковалевка Ингулец трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме
Теннис | 16 мая 2026, 14:39 15
Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме
Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме

Даяна вырвала победу у Джессики Бузас Манейро и поборется за трофей турнира в Италии

МИЧЕЛ: «Я отдал Жироне 5 лет. Мне нечего больше сказать»
Футбол | 16 мая 2026, 18:55 1
МИЧЕЛ: «Я отдал Жироне 5 лет. Мне нечего больше сказать»
МИЧЕЛ: «Я отдал Жироне 5 лет. Мне нечего больше сказать»

Не подтвердил, но и не опроверг новости про Аякс

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 16.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
Хоккей | 16.05.2026, 00:05
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Футбол | 16.05.2026, 11:32
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
15.05.2026, 01:45
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»
15.05.2026, 10:51
Футбол
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
15.05.2026, 09:27
Бокс
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
15.05.2026, 11:11 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
15.05.2026, 15:57
Баскетбол
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
16.05.2026, 08:25 5
Футбол
Назван соперник Ломаченко. Бой, которого ждали годами
Назван соперник Ломаченко. Бой, которого ждали годами
14.05.2026, 21:19
Бокс
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем