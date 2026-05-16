Колос в новом сезоне усилится защитником Ингульца

Украинский защитник «Ингульца» Виталий Катрич начнет новый сезон в составе «Колоса». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 21-летний футболист присоединится к клубу из Ковалевки на правах свободного агента. «Карпаты» и «Ингулец» получат компенсацию за воспиание футболиста.

В текущем сезоне на счету Виталия Катрича 11 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Колос» может попрощаться с капитаном.