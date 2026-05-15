  Капитан Колоса потерял место в основе и может покинуть клуб
15 мая 2026, 15:34 |
Капитан Колоса потерял место в основе и может покинуть клуб

Контракт Валерия Бондаренко истекает летом

15 мая 2026, 15:34
ФК Колос. Валерий Бондаренко

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Валерий Бондаренко после двух сезонов в «Колосе» уже в июле может сменить клубную прописку.

Контракт 32-летнего футболиста с клубом действует до 30 июня, а о новом соглашении, по нашей информации, стороны пока не договаривались. Более того, защитник, который в этом сезоне девять раз выводил «Колос» на поле с капитанской повязкой, в последних девяти турах чемпионата появился на поле только трижды и только в одном случае (против «Полтавы») – в стартовом составе.

Валерий Бондаренко – воспитанник киевского футбола. В «Колос» он перешел из «Шахтера» летом 2023-го: сначала как арендованный, а годом позже уже на полноценной основе. Ранее он играл в Грузии за кутаисское «Торпедо», в Украине – за «Скалу», «Александрию», «Шахтер» и «Ворсклу», а также в Португалии – за «Виторию Гимарайнш».

В нынешнем сезоне Бондаренко провел за «Колос» 14 матчей. Всего в Премьер-лиге на его счету 149 игр и 6 голов.

«Колос» за два тура до финиша чемпионата занимает седьмое место в таблице УПЛ, имея в активе 46 очков. В воскресенье подопечные Руслана Костышина сыграют в Киеве против «Оболони».

Ранее сообщалось, что выступающий на правах аренды в составе «Колоса» защитник «Шахтера» Эдуард Козик вернется к «горнякам».

Андрей Писаренко
