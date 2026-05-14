14 мая 2026, 12:27 | Обновлено 14 мая 2026, 12:57
Ротань может переманить в Полесье игрока Шахтера, который не нужен Турану

Эдуард Козик покинет «Колос» и вернется в донецкий клуб после завершения нынешнего сезона

ФК Колос Ковалевка. Эдуард Козик

Защитник донецкого «Шахтера» Эдуард Козик, который выступает на правах аренды в составе «Колоса», вернется в расположение «горняков» после завершения нынешнего сезона.

Главный тренер донецкой команды Арда Туран не заинтересован в услугах 23-летнего футболиста, которому придется искать новый клуб для продолжения карьеры.

За ситуацией внимательно следит житомирское «Полесье», наставник которого Руслан Ротань намерен укрепить центр обороны во время летнего трансферного окна.

Козик может сыграть на позиции центрального защитника и закрыть правый фланг обороны. В нынешнем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист.

В течении карьеры Эдуард играл за команды «Шахтера» U-17 и U-19, выступал в аренде за «Мариуполь» и «Карпаты». В футболке взрослой команды провел восемь игр.

Шахтер Донецк Эдуард Козик Колос Ковалевка Полесье Житомир Арда Туран Руслан Ротань ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
слабенький защитник. не удивительно, что Шахтеру он не нужен
