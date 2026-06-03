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Украина. Первая лига
03 июня 2026, 19:23 | Обновлено 03 июня 2026, 19:37
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Поворознюк сделал громкое заявление о будущем Ингульца

Бизнесмен видит клуб Первой лиги в еврокубках

03 июня 2026, 19:23 | Обновлено 03 июня 2026, 19:37
1384
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Поворознюк сделал громкое заявление о будущем Ингульца
ФК Ингулец. Александр Поворознюк
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Президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказался об амбициях клуба из Кировоградской области на будущее.

По словам функционера, клуб будет делать ставку на молодых воспитанников, однако при этом планирует выступать в еврокубках.

«Я, как владелец футбольного клуба, вижу его будущее в самом лучшем свете. Как я могу сказать, что вижу что-то плохое? Нет, я вижу его как минимум в Лиге конференций. Я хочу, чтобы молодые ребята заиграли. Я хочу опираться на молодежь, чтобы пойти по пути «Руха». А все эти переговоры с опытными игроками – это путь на сегодня, на завтра. Надо смотреть немного в будущее», – сказал он.

По итогам прошлого сезона команда Василия Кобина заняла пятое место в турнирной таблице Первой лиги. До зоны переходных матчей «Ингульцу» не хватило семи очков.

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Александр Поворознюк Ингулец Петрово Первая лига Украины
Андрей Плыгун Источник: ФК Ингулец
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Поворознюк — це просто еталонний жирний кнур українського футболу, який здатен лише хрюкати на київське «Динамо». Цей петровський хряк регулярно роззявляє свого брудного писку, звинувачуючи «Динамо» в суддівському ресурсі, хоча насправді киян відверто вбивали арбітри, скасовуючи чисті голи з «Карпатами», вигадуючи видалення Пономаренку та зараховуючи карикатурні голи руками від «Металіста 1925». Поки в «Динамо» летіли суддівські ножі в спину, ця приручена свиня піднімала вереск в інфополі, щоб відвернути увагу від власної нікчемності та лизати дупу своїм донецьким господарям. Весь цей його пафос про незалежність та вихід «Інгульця» в Лігу Конференцій — звичайний свинячий визг для бідних, адже вся Україна пам'ятає, як «Шахтар» купував цьому жирному шматку сала коробку передач для автобуса, після чого цей кабанчик слухняно ліг під донецьких і почав відпрацьовувати ремонт ходової регулярною здачею матчів та брудними накидами на «Динамо». Замість футбольного клубу у цього нікчеми вийшов звичайний колгоспний свинарник Першої ліги, де він сидить у багнюці, крутить свої чотки, ковтає образи від нормальних людей і жалібно хрюкає від безсилля, розуміючи, що його стеля — це крики «хрю-ііі-ііік» на прогнілому стадіоні в Петровому, поки його кишенькову команду возять обличчям по газону навіть у пердиві
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