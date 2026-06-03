Поворознюк сделал громкое заявление о будущем Ингульца

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказался об амбициях клуба из Кировоградской области на будущее.

По словам функционера, клуб будет делать ставку на молодых воспитанников, однако при этом планирует выступать в еврокубках.

«Я, как владелец футбольного клуба, вижу его будущее в самом лучшем свете. Как я могу сказать, что вижу что-то плохое? Нет, я вижу его как минимум в Лиге конференций. Я хочу, чтобы молодые ребята заиграли. Я хочу опираться на молодежь, чтобы пойти по пути «Руха». А все эти переговоры с опытными игроками – это путь на сегодня, на завтра. Надо смотреть немного в будущее», – сказал он.

По итогам прошлого сезона команда Василия Кобина заняла пятое место в турнирной таблице Первой лиги. До зоны переходных матчей «Ингульцу» не хватило семи очков.